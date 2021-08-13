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П'ятниця, 13.08.2021
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На Львівщині медики оголосили голодування через відсутність зарплат: у НСЗУ звинувачують адміністрацію лікарні

На Львівщині медики оголосили голодування через відсутність зарплат: у НСЗУ звинувачують адміністрацію лікарні
Оновлено 22:39 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У місті Соснівка, що на Львівщині, 17 працівників місцевої лікарні в четвер оголосили голодування з вимогою виплати зарплати. Втім, в НСЗУ кажуть, що гроші лікарня отримала в повному обсязі, але через неефективний їх розподіл адміністрацією виникли проблеми з зарплатами.

Деталями історії поділився Zaxid.net.

В.о. глави лікарні Марія Губанова, що вступила в цю посаду лише місяць тому, каже, що в даний час заборгованість по зарплатах становить близько 2,7 мільйонів гривень. У серпні гроші, які надійшли від НСЗУ, пішли на виплату зарплат за березень, а коли будуть кошти для погашення решти заборгованості ніхто не знає.

Вона вказує, що НСЗУ щомісяця платить близько 430 тисяч гривень, а на повну виплату зарплат необхідно мінімум 650 тисяч, петому лікарня стабільно працює "в мінус".

На ситуацію відреагувала омбудсмен Людмила Денисова, яка повідомила, що надіслала листи до Міністерства охорони здоров'я та Держслужбу з питань праці з закликом вжити додаткових заходів.

Разом з тим, як пише "Українська правда", в НСЗУ кажуть, що установа отримує гроші за чотири пакети послуг - послуги сімейного лікаря, амбулаторну та паліативну медичну допомогу, а також стоматологію.

При цьому наголошується, що в місті з населенням 11 тисяч чоловік, було укладено лише 387 декларацій з сімейним лікарем, що не дозволяє платити установі більше.

Також там зазначають, що медзаклад не може надавати послуги пацієнтам з коронавірусом, оскільки в лікарні немає ні обладнання, ні фахівців.

Разом з тим, там вказують, що витрати лікарні вдвічі перевищують доходи. А майже 77% всіх витрат йдуть на зарплату.

Як повідомлялося раніше, в Луцьку в одній зі шкіл сторожа хочуть звільнити через його "надлишкову відповідальність". Той в свою чергу має намір або скаржитися юристам, або оголосити голодування.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Людмила Денисова, НСЗУ, Львівська область.
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