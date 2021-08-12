В Луцке сторожа прозвали "людоедом" и хотят уволить за гиперответственность (видео)

В школе № 27 города Луцк разгорелся скандал вокруг сторожа, которого коллеги прозвали "людоедом" и хотят уволить за излишнюю ответственность.

Об этом вечером в среду, 11 августа, сообщил местный "12 канал".

Известно, что Василий Милусь (сторож) был преподавателем в университете, однако уволился. А когда пришлось снова выходить на работу - нашел только вакансию сторожа.

К новой работе мужчина относится крайне ответственно - за ночь обходит несколько десятков раз территорию школы, на смене вообще не спит. Этого требует и от своих коллег, а каждый их промах - фиксирует в письменном виде. За такой подход его назвали "сторожем-людоедом", а коллеги отказываются с ним работать, жалуются руководству или увольняются.

Именно частые конфликты привели к тому, что Василия Милуся хотят уволить. И хотя окончательного решения по этому еще нет из-за отсутствия директора в школе, мужчина уже начал бороться за свое рабочее место.

Он в знак протеста обещает приковать себя под горсоветом, или объявить голодовку.

"Я буду консультироваться с юристами, как сделать - или в департамент образования, или в городской совет. И привяжу себя цепью, голод объявлю. А что мне делать? За ту мизерную пенсию 2300 я не выживу", - заявил мужчина.

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