"Відмовляюся брехати": мер міста на Донеччині розкритикував свою партію "ОПЗЖ" і пішов з поста

Мер Часового Яру в Донецькій області Дмитро Верзилов розкритикував свою партію "ОПЗЖ" і пішов у відставку.

Свою заяву він оприлюднив на сторінці в Фейсбук.

Він сказав, що незважаючи на те, що керівництво "ОПЗЖ" обіцяло йому всебічну підтримку, воно жодного разу не допомогло йому в рішенні проблем міста.

"Я, як міський голова, і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів "ОПЗЖ", - сказав він, додавши, що це партія "подвійних стандартів".

За його словами, верхівку партії турбують тільки особисті рейтинги і задоволення своїх інтересів.

"Я відмовляюся брехати і обманювати людей і не тримаюся за владне крісло. Я йду з займаної посади", - написав він.

Як повідомлялося раніше, НАБУ і САП передали до суду справу про отримання хабара нардепом від "Слуги народу" Олександром Юрченком та його помічником Іваном Фіщенко.