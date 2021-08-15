У Дніпрі вибухом в квартирі вбило двох людей: подробиці

У неділю вранці в центрі Дніпра стався вибух. Внаслідок НП погілі двоє людей - чоловік і жінка.

Поліція уточнює, що вибух прогримів на першому поверсі двоповерхового будинку по вулиці Шмідта.

Попередньо правоохоронці кажуть про вибух газу. Після вибуху в будинку також була пожежа, її ліквідували.

У причинах будуть розбиратися слідчі. Примітно, що на місце вибуху приїжджали також рятувальники і представники газової служби. Загибель розслідується з класифікацєю вбивство в результаті нещасного випадку і службова недбалість.

Фото з місця події були оприлюднені в телеграм-каналі "Ху**ий Дніпро".

Як повідомлялося раніше, в Дніпрі на перехресті проспектів Олександра Поля і Пилипа Орлика в ніч на 15 серпня сталося автомобіль Nissan в'їхав в ЗАЗ на порожній дорозі. Внаслідок ДТП постраждали три людини.