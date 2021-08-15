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Авто столкнулись на пустой дороге: момент аварии с пострадавшими в Днепре попал на видео

Авто столкнулись на пустой дороге: момент аварии с пострадавшими в Днепре попал на видео
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Днепре на перекрестке проспектов Александра Поля и Пилипа Орлика произошло столкновение двух легковушек. 

Кадрами происшествия поделился "Днепр Оперативный". 

На кадрах видно, что автомобиль ЗАЗ делал поворот на Орлика, в это время водитель Nissan не предоставил преимущество в движении, после чего произошло столкновение. 

В сообщении указано, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом пострадали трое пассажиров обоих машин. 

На место прибыли полицейские и скорая, детали и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области легковушка вылетела с дороги и опрокинулась. Вследствие ДТП погибли два человека и еще трое получили ранения. 

А под Киевом накануне мужчина перебегал трассу в неположенном месте и угодил под колеса автомобиля

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 292

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ДТП, Днепр.
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