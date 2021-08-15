Авто столкнулись на пустой дороге: момент аварии с пострадавшими в Днепре попал на видео

В Днепре на перекрестке проспектов Александра Поля и Пилипа Орлика произошло столкновение двух легковушек.

Кадрами происшествия поделился "Днепр Оперативный".

На кадрах видно, что автомобиль ЗАЗ делал поворот на Орлика, в это время водитель Nissan не предоставил преимущество в движении, после чего произошло столкновение.

В сообщении указано, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом пострадали трое пассажиров обоих машин.

На место прибыли полицейские и скорая, детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области легковушка вылетела с дороги и опрокинулась. Вследствие ДТП погибли два человека и еще трое получили ранения.

А под Киевом накануне мужчина перебегал трассу в неположенном месте и угодил под колеса автомобиля.