На Прикарпатье ночью в ДТП погибли два человека (фото)

В Ивано-Франковской области среди ночи произошло ДТП с погибшими.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Отмечается, что сообщение об аварии на трассе "Мукачево-Львов" в районе Надворной поступило 14 августа около 3:15.

По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили опрокинувшуюся на бок легковушку. Внутри находилось пять человек, троих из с травмами разной степени тяжести передали врачам "скорой помощи", еще двоих спасти не удалось.

"Дополнительно проведена работа по отключению аккумуляторных батарей автомобиля. К оказанию помощи при ДТП привлекалось 10 спасателей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ночью под Киевом мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса легковушки.

А в Одесской области накануне трое полицейских погибли после того, как их машина съехала с дороги и врезалась в бетонный мостик. Еще один правоохранитель находится в тяжелом состоянии.