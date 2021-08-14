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На Прикарпатье ночью в ДТП погибли два человека (фото)

На Прикарпатье ночью в ДТП погибли два человека (фото)
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф

В Ивано-Франковской области среди ночи произошло ДТП с погибшими

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области. 

Отмечается, что сообщение об аварии на трассе "Мукачево-Львов" в районе Надворной поступило 14 августа около 3:15. 

По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили опрокинувшуюся на бок легковушку. Внутри находилось пять человек, троих из с травмами разной степени тяжести передали врачам "скорой помощи", еще двоих спасти не удалось. 

"Дополнительно проведена работа по отключению аккумуляторных батарей автомобиля. К оказанию помощи при ДТП привлекалось 10 спасателей", - говорится в сообщении. 

Как сообщалось ранее, ночью под Киевом мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса легковушки

А в Одесской области накануне трое полицейских погибли после того, как их машина съехала с дороги и врезалась в бетонный мостик. Еще один правоохранитель находится в тяжелом состоянии.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 214

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ДТП, Ивано-Франковская область, ГСЧС.
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