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Пешехода разорвало на части: эксклюзивные фото с места аварии под Киевом

Пешехода разорвало на части: эксклюзивные фото с места аварии под Киевом
Обновлено 09:15 Сегодня Телеграф

Под Киевом произошло смертельное ДТП. Мужчина пытался перебежать через оживленную автомагистраль в неположенном месте и угодил под колеса автомобиля. 

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа". 

ДТП произошло на Житомирской трассе близ остановки транспорта у Гуровщины. 

Мужчину в возрасте примерно 40 лет сбил водитель автомобиля Dodge с киевскими номерами, двигавшегося на большой скорости. Указывается, что сила столкновения была настолько высокой, что нерадивого пешехода разорвало на части. 

Получить комментарий водителя легковушки не удалось, поскольку прибывшие на место полицейские увезли того на экспертизу. 

К месту также быстро подтянулись родственники и знакомые погибшего. Они обвинили полицейских в попытках "выгородить" водителя и даже пытались перекрыть дорогу. 

Впрочем, полицейским удалось взять ситуацию под контроль. 

Больше фото с места происшествия можно увидеть в телеграм-канале "Телеграф". 

ДТП близ Гуровщины под Киевом

ДТП близ Гуровщины под Киевом

ДТП близ Гуровщины под Киевом

ДТП близ Гуровщины под Киевом

ДТП близ Гуровщины под Киевом

ДТП близ Гуровщины под Киевом

ДТП близ Гуровщины под Киевом

Как сообщалось ранее, в Одесской области в пятницу произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Трое сотрудников уголовного розыска погибли на месте, еще одного доставили в реанимацию.

Фото: Василий Мозговой, Телеграф. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП, Киевская область.
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