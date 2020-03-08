Папа Римський проведе службу онлайн через коронавірус

Новини України:Все через епідемію коронавірусу, яка останнім часом вирує в Італії.

Молитва буде транслюватися в прямому ефірі на Vatican News і на екранах на площі Святого Петра.

Окрім того, загальна аудієнція 11 березня пройде також у такому форматі.

Ці рішення були прийняті на прохання італійської влади і необхідні для того, щоб уникнути ризику поширення коронавірусу через скупчення людей на площі.

Станом на 7 березня від коронавірусного захворювання Covid-2019 у світі вже одужали понад 57 389 людей. Водночас помер 3 491 інфікований. Загалом у світі кількість інфікованих зросла до 102 188.