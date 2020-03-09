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Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці

Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
09:14 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новини України:Світле Христове Воскресіння, Великдень або Пасха – найбільше християнське свято.

Великдень часто величають "святом свят і торжеством із торжеств", адже присвячене це свято події, яка є центром усієї біблійної історії.

Великдень знаменує світле Воскресіння Ісуса Христа після його розп’яття за всі гріхи роду людського в ім’я його порятунку від страшних мук, а також торжество перемоги над смертю. Мученицька смерть – це прояв любові Бога до всіх без винятку людей.

Тому Великдень – одне із найвеличніших і найбільш радісних свят у церковному православному календарі. Його святкують усі без винятку християни.

Дата свята Великодня у 2020 році Великдень християни всього світу відзначають щовесни. Кожного року дата святкування змінюється, адже Світле Христове Воскресіння є перехідним святом. Від дня святкування Великодня залежать також і дати багатьох інших свят.

Загалом число визначається на підставі сонячного і місячного календарів. Щоб визначити дату свята, слід скористатися Олександрійською пасхалією – спеціальним календарем, де воно визначене на багато років уперед.

Згідно із православним календарем, Світле Христове Воскресіння у 2020 році відзначатиметься у неділю, 19 квітня.

Вихідні на Великдень 2020: скільки відпочиватимуть українці

Великдень є офіційним державним святом в Україні. Оскільки воно завжди відзначається у неділю, то наступний день, понеділок, стає вихідним. Цього року Світле Христове Воскресіння випадає на 19 квітня, тож понеділок, 20 квітня, буде неробочим днем. Таким чином, українці відпочиватимуть три дні поспіль – 18, 19 і 20 квітня, і зможуть гарно відсвяткувати Великдень.

Підготовка до Великодня, як відомо, починається задовго до самого свята: 40 днів перед тим віряни дотримуються Великого посту. Його суть – підготовка духу і тіла до святкування воскресіння Сина Божого.

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У великодню ніч, із суботи на неділю, віруючі йдуть до церкви. Там вони освячують великодні кошики з пасками, крашанками та іншими обрядовими стравами. Ранок Великодня віряни починають словами "Христос Воскрес!", а у відповідь чують "Воістину Воскрес!". Вдома з нагоди Світлого Христового Воскресіння люди влаштовують застілля – багатий великодній стіл символізує небесну радість. Починати трапезу прийнято з освячених пасок і писанок.

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