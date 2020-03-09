Твоя особлива риса характеру за знаком Зодіаку

Новини України:Чим ви краще за інших? Кожен знак – прекрасний по-своєму!

У всіх людей існують риси характеру, які викликають захоплення. А чи знаєте, що це безпосередньо залежить від того, під якою зіркою ви народилися? Отже, що ж кажуть зірки про те, чим ми можемо похвалитися і виділитися?

Овен

Ви просто обожнюєте подорожі. Ніхто краще Овна не зуміє спланувати поїздку — щоб було і цікаво, і економно, і так, як ні в кого! Якщо ви задумали похід на Еверест — можна сміливо приєднуватись: буде весело і захоплююче.

Додатково до всього ви вмієте розфарбувати сумний, дощовий день. Представники цього знака готові до пригод в будь-яку погоду і в будь-який час доби. Так що з ними вже точно не засумуєш.

Телець

Здається, вас не може вивести з себе нічого. Телець готовий до будь-якого повороту і навіть не дивується, коли все йде не так, як розраховували. Він просто робить свою роботу: спокійно, без паніки й істерик.

Вас не дратує рутина, навпаки — вносить в життя стабільність і відчуття контролю. Ось чому завжди готові до будь-якої кризи. Потихеньку ви впораєтеся з усім.

Саме до Тельця завжди біжать за порадами друзі. Він заспокоїть, розкладе все по поличках і пояснить, що проблеми для того й існують, щоб їх вирішувати. Головне — не метушитися.

Ви вмієте поводитися з грошима, та ще й можете навчити цьому інших людей. Навіть при мінімальних доходах Телець завжди має за душею відкладене на «чорний день».

Близнюки

Близнюки настільки прекрасні і чарівні, що людей тягне до них, як магнітом. Вони чарівні, дуже освічені і розумні, дотепні. Не помітити вас або забути просто неможливо.

З вами всі хочуть дружити і спілкуватися. А як же інакше? Адже ви належите до тієї породи людей, яких якщо зустрінеш один раз — запам'ятаєш на все життя.

І ще один «бонус»: ви вмієте чудово проводити час, так що є знахідкою для будь-якої компанії.

Рак

Ваша доброта просто збиває з ніг. У Рака дуже добре серце, де знайдеться місце абсолютно для кожного. Коли вам важко, погано, коли розгублені — народжені під цим знаком завжди підтримають і допоможуть.

Рак не обтяжується тим, що часто виступає в ролі «жилетки», у яку всі приходять поплакатися. Навпаки, він як добрий Лікар Айболить обожнює всіх лікувати, і дуже радіє, коли вдається комусь допомогти.

Лев

Лев — це справжня зірка. Де б не з'явилися, що б ні робили, — вся увага буде прикута до вас. Ви до цього давно звикли й не уявляєте, що може бути інакше.

Ви дуже креативні, просто наповнені ідеями, при чому — в самих різних областях. Ну і чого вам не позичати — це віри в себе. Тому Лев мотивує і веде за собою інших. Як правило, під «зоряним» керівництвом завжди все виходить на «відмінно».

Діва

Діва ніколи не здається і не сходить з наміченого шляху. Хай хоч каміння з неба — народжені під знаком будуть йти вперед.

Ваша наполегливість викликає захоплення. Мало хто знає, що ви просто не можете чинити інакше. Адже народжені для важких завдань, які потрібен хтось вирішувати. І ніхто не зробить цього краще, ніж Діва, яка буде йти до кінця, до перемоги.

Як би вам не було важко — ви ніколи не зламаєтеся. Це, звичайно, викликає повагу і захоплення оточуючих.

Терези

Ви знайомі буквально з усіма в вашому місті: починаючи від баристи з сусіднього кафе і закінчуючи мером. От люблять вас — і все тут!

Народжених під цим знаком запрошують в різні компанії, щоб насолодитися їх суспільством. Людям легко і радісно поруч з Терезами: вони вміють слухати, підтримати розмову на будь-яку тему.

Ви вмієте привернути до себе, і оточуючі вам довіряють. Мало того: при цьому вони відчувають, що їх люблять і розуміють. Це просто чарівний дар!

Скорпіон

Якщо Скорпіон щось хоче — він це отримає. І неважливо, що йому доведеться зробити заради цього. Він готовий важко і роками працювати, але все одно свого доб'ється. Ну а якщо йому сподобалася людина, про яку інші навіть мріяти не сміють, вже повірте — Скорпіон її завоює. У людини немає шансу не закохатися в нього.

Скорпіони володіють неймовірною харизмою, тому люди можуть годинами слухати їх. Про успіх у протилежної статі можна навіть не згадувати: не закохатися в них — неможливо.

І найголовніше — вони дуже наполегливі!

Стрілець

У вас просто вроджений дар — розважати й смішити людей. Ваші веселі історії — ніколи не закінчуються. Річ у тому, що народжені під цим знаком вміють помічати незвичайне і смішне в самому звичайному і нічим не примітному.

Вам завжди раді у будь-якій компанії. Вас слухають, вами і вашими історіями захоплюються, вас по-справжньому люблять.

До речі, Стрілець не тільки любить, а й вміє спілкуватися з іншими. Тому у нього дуже багато друзів, і вони дуже різні.

Козоріг

Народжені під цим знаком, мабуть, найбільш терплячі люди на Землі. Навіть якщо вони і здаються суворими або сумними, але вміють підтримати позитивний настрій у важкі часи.

Козероги реалісти, але не фаталісти. Вони завжди заспокоять і підбадьорять.

Ще одна риса, якою всі захоплюються: народжені під цим знаком продовжують йти вперед навіть тоді, коли всі відступають і не здаються. Саме ця особливість характеру часто допомагає Козорогові досягати вершин.

Ваш девіз: «Було б бажання, а засоби знайдуться».

Водолій

Ви вмієте мріяти і сповнені ідей, які можуть змінити світ! Нудне й одноманітне життя — не для вас. Вам важливо залишити після себе спадщину, принести користь людям.

Народжені під цим знаком ніколи не погодяться на посередню життя — вони прийшли в цей світ, щоб зробити його краще. Також Водолій не терпить несправедливості і ніколи не промовчить, коли когось принижують або ображають. Дуже багатьом людям бракує сміливості для цього. Зате вам її не позичати!

Риби

Ви вмієте об'єднувати навколо себе людей і чудово проводити час. Народжені під цим знаком легко заводять нові знайомства, дуже люблять спілкуватися і пізнавати щось нове від інших.

Серед ваших знайомих — люди з самих різних верств суспільства, і ви однаково легко спілкуєтеся з усіма.

«Як риба у воді» — ось як ви себе почуваєте в будь-якій компанії. І це не може не викликати захоплення!