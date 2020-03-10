Прогноз погоди: Україну накриє туман, трохи задощить

Новини України:У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями. Удень без істотних опадів.

Згідно з прогнозом синоптиків 10 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у північних областях вночі місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі та вранці у вівторок у північних, західних, більшості центральних та Одеській областях туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у західних та Житомирській областях вдень 7-12°; в Карпатах протягом доби близько 0°; на решті території вдень 11-16° тепла, на півдні та сході до +19°.

11 березня вночі у південній частині, вдень в Україні, крім півдня, невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, 12 березня без істотних опадів.

Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-28 /с. Температура вночі 3-8°, 11 березня у західних областях 0-5° тепла; вдень 11 березня 8-13°, у південних областях до 17°, 12 березня 11-16°, на півдні країни до 19°.

13 березня вдень у західних та північних областях невеликий, в Карпатському регіоні помірний дощ.

14 березня на більшій частині території України невеликий дощ, у західних, північних та Вінницькій областях з мокрим снігом (вночі в Карпатському регіоні та північних областях помірні опади); на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 4-9° тепла, 14 березня в західних, північних та центральних областях 1-6° тепла; вдень 13 березня в західних та північних областях 10-15°, на решті території 14-19°, у південних та центральних областях місцями 20-22°, 14 березня 6-11°, на півдні та південному сході 11-16°.

Вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вдень 11-13° тепла. По області - вдень 11-16° тепла.

11-12 березня без істотних опадів, лише вдень 11 березня невеликий дощ. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла; вдень 11 березня 8-13°, 12 березня - 11-16°.

13 березня вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

14 березня вночі помірний дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.