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10 березня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

10 березня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
09:53 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:10 березня - 69-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 296 днів.

У цей день світ відзначає День порушення причинно-наслідкових зв'язків, Міжнародний день крутизни і День Маріо. В Індії святкують Свято весни, у США - День булочок з чорницею, День упаковки вашого обіду, День стаціонарного телефону, День дієтолога, в Україні - День хлібороба, у Болгарії - День пам'яті жертв голокосту, в Азербайджані - День національного театру, в М'янмі - День початку сухого сезону, в Тибеті - День пам'яті повстання в Лхасі.

Пам'ятні дати 10 березня, річниці та події

У 1535 році іспанські мореплавці відкрили в Тихому океані, в 972 кілометрах на захід від Еквадору, Галапагоські острови.

В 1762 році в Тулузі піддавався колесуванню протестант Жан Калас, що послужило приводом для початку кампанії Вольтера за релігійну терпимість.

У 1791 році був запатентований копер для забивання паль.

У 1801 році В Британії почалася перша перепис населення. У 1813 році в Німеччині було засновано військовий орден "Залізний хрест".

У 1862 році федеральним урядом США вперше в країні були випущені паперові гроші.

В 1876 році, через три дні після отримання патенту на винайдений ним телефон, Олександр Белл вперше зумів додзвонитися до свого помічника Томаса Уотсона, що знаходиться в сусідній кімнаті.

У 1878 році в Женеві було випущено кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.

У 1905 році в Лондоні був заснований футбольний клуб "Челсі".

У 1910 році в Китаї заборонили рабство.

У 1910 році перші нічні польоти здійснив француз Еміль Обрен на моноплані "Блеріо". Вони були протяжністю 20 км, почалися і закінчилися на аеродромі Віллалугано в Буенос-Айресі (Аргентина).

У 1914 році англійська суфражистка Мері Річардсон в Лондонській національній галереї м'ясною сапкою порубала картину Веласкеса із зображенням Венери. Суфражистки боролися за надання жінкам виборчих прав, а також виступали проти дискримінації жінок у цілому, вважали за можливе вести боротьбу, застосовуючи радикальні акції.

У 1982 році відбувся рідкісний парад планет - Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон зібралися по один бік від Сонця в секторі з кутом 95 градусів.

В 1987 році у Ватикані була опублікована "Пам'ятка про витоки людського життя і велич дітонародження: відповіді на деякі питання сьогоднішнього дня", в якій засуджені методи екстракорпорального запліднення і містилися заклики заборонити експерименти з живими ембріонами людини.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 10 березня вшановує пам'ять священнослужителя Тарасія, який відомий як архієпископ Константинопольський. Він прославився своїми добрими справами, виступав як захисник слабких і знедолених, займався будівництвом численних притулків і лікарень.

У цей день заведено давати милостиню нужденним: чим більше дасте – тим більше отримаєте.

Якщо почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Кладіть у цей день гроші на кухонний стіл, тоді їх кількість значно зросте.

Що сьогодні не можна робити

В цей день не можна лягати спати в денний час. Чоловікам не можна працювати або ж щось планувати, оскільки потім всі плани можуть зруйнуватися.

Гороскоп на сьогодні 10 березня: Овнам потрібно забути образи, а Раків чекає різка зміна настрою

Прикмети на 10 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- у місяця круті роги - чекай похолодання;

- випав сніг - перед Великоднем тиждень буде дощовою і холодною

- каркають ворони - літо буде дощовим;

- граки в'ють гнізда на деревах – буде тепла погода.

10 березня іменини Іменини у Тараса, Євгенія, Олександра, Миколи, Федора і Антона.

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Календарь, Именинники, Прикмети, Пам'ятні дати, Річниці, Подіїї, Церковне Свято.
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