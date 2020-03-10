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Нефьодов: Митниця програла в судах 85% справ проти контрабандистів

Нефьодов: Митниця програла в судах 85% справ проти контрабандистів
17:09 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:За словами голови митної служби Нефьодова, зараз спостерігається дуже суттєве зростання обсягів імпорту споживчих товарів, що свідчить про зниження контрабанди.

Державна митна служба України у 2019 році програла в судах 85% справ проти контрабандистів.

Про це повідомив глава відомства Максим Нефьодов в ефірі радіо "НВ".

"За 2019 рік митниця програла в судах 85% справ проти таких контрабандистів, які занижують вартість. Тому що з формальної юридичної точки зору у них все добре: вони кажуть, що їм пощастило купити телефон iPhone за 10 доларів, чому митниця вважає, що він повинен коштувати стільки, скільки зазначено на сайті Apple? Далі вони йдуть до суду і далі іноді наша найчесніша Феміда у світі говорить: є контракт на одну сторінку, треба повертати гроші цим удачливим бізнесменам", - сказав Нефьодов. 

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За його словами, зараз спостерігається дуже суттєве зростання обсягів імпорту споживчих товарів, що свідчить про зниження контрабанди.

"Оскільки мені складно повірити, що українці стали купувати не по одному телефону, а по три, це означає, що частина перевезених в "сіру" телефонів тепер декларується, але наша боротьба не закінчується", - підкреслив голова Митної служби.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Державна митна служба України в січні-лютому поточного року провалила план митних надходжень до держбюджету, а також не ліквідувала повністю контрабанду.

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За словами Зеленського, за два місяці поточного року невиконання доходів держбюджету України становить майже 16 мільярдів гривень, з яких 13 мільярдів гривень - недонадходження від митниці.

У свою чергу, в Митній службі пояснили недонадходження зниженням обсягів оподатковуваного імпорту сировинних товарів і зміцненням гривні, а на дані фактори відомство не впливає.

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Суд, Контрабанда, Максим Нефодов, Митниця.
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