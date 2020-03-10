Нефьодов: Митниця програла в судах 85% справ проти контрабандистів

Новини України:За словами голови митної служби Нефьодова, зараз спостерігається дуже суттєве зростання обсягів імпорту споживчих товарів, що свідчить про зниження контрабанди.

Державна митна служба України у 2019 році програла в судах 85% справ проти контрабандистів.

Про це повідомив глава відомства Максим Нефьодов в ефірі радіо "НВ".

"За 2019 рік митниця програла в судах 85% справ проти таких контрабандистів, які занижують вартість. Тому що з формальної юридичної точки зору у них все добре: вони кажуть, що їм пощастило купити телефон iPhone за 10 доларів, чому митниця вважає, що він повинен коштувати стільки, скільки зазначено на сайті Apple? Далі вони йдуть до суду і далі іноді наша найчесніша Феміда у світі говорить: є контракт на одну сторінку, треба повертати гроші цим удачливим бізнесменам", - сказав Нефьодов.

За його словами, зараз спостерігається дуже суттєве зростання обсягів імпорту споживчих товарів, що свідчить про зниження контрабанди.

"Оскільки мені складно повірити, що українці стали купувати не по одному телефону, а по три, це означає, що частина перевезених в "сіру" телефонів тепер декларується, але наша боротьба не закінчується", - підкреслив голова Митної служби.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Державна митна служба України в січні-лютому поточного року провалила план митних надходжень до держбюджету, а також не ліквідувала повністю контрабанду.

За словами Зеленського, за два місяці поточного року невиконання доходів держбюджету України становить майже 16 мільярдів гривень, з яких 13 мільярдів гривень - недонадходження від митниці.

У свою чергу, в Митній службі пояснили недонадходження зниженням обсягів оподатковуваного імпорту сировинних товарів і зміцненням гривні, а на дані фактори відомство не впливає.