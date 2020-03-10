СБУ блокувала вивезення з України комплектуючих для військової техніки на $1 млн

Новини України:Потім, діючи в інтересах країни-агресора, комерсанти відправляли комплектуючі в Азію під виглядом сільгосптехніки та електрообладнання.

Служба безпеки України блокувала механізм незаконного вивезення за межі країни товарів військового та подвійного призначення, що підлягають обов'язковому державному експортному контролю, повідомляє прес-центр СБУ.

"За даними слідства, харківські комерційні структури незаконно ввозили з РФ агрегати та вузли до бронетехніки й бойових літаків. На території нашої країни зловмисники легалізували запчастини через виготовлення фіктивних документів про цільове призначення товарів і їх нібито вітчизняне виробництво. Потім, діючи в інтересах країни-агресора, комерсанти відправляли комплектуючі в Азію під виглядом сільгосптехніки та електрообладнання", - йдеться в повідомленні.

Так, правоохоронці затримали нелегальний вантаж у зоні діяльності митного поста міжнародного аеропорту "Бориспіль". Серед вилучених товарів військового призначення поки що ідентифіковано станції живлення танкових стабілізаторів, перетворювачі систем керування вогнем, що є елементами озброєння танків Т-72 і Т-80, а також електрогідравлічні клапани, що входять до складу систем управління бойових літаків.

"Попередня вартість виявлених військових товарів становить понад $1 млн", - додали у відомстві.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.