Кабмін ввів в Україні карантин до 3 квітня

Новини України:Карантин ввели на три тижні.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

Про це повідомила народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

“Карантин ввели. Від завтра на три тижні. До 3 квітня. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб (ВР лишили), закриття авіасполучення з деякими країнами. Також буде закрита більша частина КПП. З 219 лишиться 49. Прем’єр каже, що там обладнані місця для карантину”, - зазначила політик.

Як повідомлялося, із 12 березня у Києві запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.