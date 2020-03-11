МОЗ не збирається зупиняти медреформу

Новини України:МОЗ уже проводить підготовку до впровадження другого етапу реформи системи охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров’я не має наміру зупиняти медичну реформу. Про це новий міністр охорони здоров’я Ілля Ємець заявив на засіданні Кабінету міністрів 11 березня, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Реформа системи охорони здоров’я України не зупиняється, вона продовжується. Наше завдання – провести такі зміни, від яких виграють всі українці: як пацієнти, так і лікарі. Очевидно, що модернізація повинна відбуватися на основі вітчизняного досвіду та передових світових практик і щоб нові механізми запрацювали одразу, а українці не потерпали від очікування змін», - підкреслив Ємець.

Як повідомлялося, реформа вторинної ланки медичної допомоги має стартувати 1 квітня. На цей час понад 1,7 тис. медичних закладів подали до НСЗУ свої пропозиції щодо надання медичних послуг за 27 пакетами в межах Програми медичних гарантій, на яку у 2020 році виділено 72 млрд грн.

4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.