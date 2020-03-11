Україна на три роки заборонила в’їзд двом російським бізнесменам

Новини України:Ці особи очікували в Україні швидшу процедуру отримання цих віз, ніж вдома.

Двом бізнесменам-росіянам, які незаконно відвідували Крим, заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"Двох бізнесменів-росіян, чоловіка та жінку, які незаконно відвідували ТОТ АР Крим, виявили вчора прикордонники в аеропорту "Київ" (Жуляни) під час перевірки рейсу з Варшави. Вони планували оформити в нашій країні американські візи", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що ці особи очікували в Україні швидшу процедуру отримання цих віз, ніж вдома.

"Відтепер у цих підприємців буде вдосталь часу очікувати на американський дозвіл за межами України, адже через порушення правил в’їзду/виїзду на ТОТУ їм заборонено візит до нашої країни терміном на 3 роки", - уточнили у МВС.