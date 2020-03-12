Ляшко: Проблеми з антисептиками будуть вирішені за тиждень

Новини України:Ляшко нагадав, що одним із засобів профілактики поширення нової коронавірусної інфекції є дотримання правил гігієни, зокрема часте миття рук.

У Міністерстві охорони здоров'я відбулася зустріч із виробниками антисептичних та дезінфекційних засобів, під час якої обговорювалася готовність забезпечити країну необхідною кількістю дезінфектантів і антисептиків. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Сьогодні у нас відбулася зустріч з усіма вітчизняними виробниками дезінфікуючих засобів. Ми у них запитали про проблеми і про готовність забезпечити нашу країну дезінфікуючими та антисептичними розчинами для того, щоб не було проблем, прогалин. Ми почули про їхні проблеми, і я думаю, за тиждень всі питання будуть вирішені", - сказав Ляшко.

За його словами, вітчизняні виробники мають сировину для того, щоб забезпечити українців якісними дезінфекційними засобами на спиртовій основі. "Тому проблем з наявністю і доступом до антисептичних засобів не повинно бути", - наголосив він.

Ляшко нагадав, що одним із засобів профілактики поширення нової коронавірусної інфекції є дотримання правил гігієни, зокрема часте миття рук. Якщо ж немає можливості помити руки з милом, їх потрібно обробити антисептиком: на одне оброблення потрібно не менше 2,5 мл засобу.