Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

12 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

12 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
09:49 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф maximum.fm Фото: Богдана Дейнега

Новини України:Сьогодні, 12 березня, віряни вшановують преподобного Василя Декаполита. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні віряни вшановують преподобного Василя Декаполита. На Василя було заведено приносити в будинок соснову гілку: вона очищає повітря і дає здоров’я всій сім’ї. У день Василя Капельника починав танути сніг на дахах. На бурульки дивилися не тільки задля забави, але і для прогнозування врожаю.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 12 березня, іменини відзначають власники таких імен: Прокіп, Тит, Степан, Макар, Яків, Юліан, Маркіян, Тимофій, Фалалій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1229 – закінчення VI хрестового походу: згідно з мирним договором між султаном Єгипту аль-Камілем і імператором Священної Римської імперії Фрідріхом II Гогенштауфеном, Єрусалим, Назарет та Вифлеєм передано хрестоносцям в обмін на мир.
  • 1241 – монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом оволоділи укріпленим Верецьким перевалом в Карпатах.
  • 1365 – герцог Рудольф IV заснував Віденський університет.
  • 1496 – євреїв вигнано зі Сирії.
  • 1633 – польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським і Галицьким.
  • 1812 – у Каракасі стався землетрус, який знищив місто та забрав життя 20 тисяч осіб.
  • 1894 – Coca-Cola почала вперше продаватися в пляшках.
  • 1910 – футбольна збірна Англії розгромила команду Франції з рахунком 20:0. Нападник Дей забив 11 голів.
  • 1913 – Канберра стала столицею Австралії.
  • 1917 – у Петербурзі відбулася 20-тисячна українська маніфестація під національними прапорами.
  • 1928 – під час пленуму ЦК КП(б)У Лазар Каганович оголосив наркома освіти Олександра Шумського лідером українського буржуазного націоналізму.
  • 1938 – Австрію приєднали до Німеччини (аншлюс).
  • 1940 – закінчилася радянсько-фінська війна. СРСР не вдалося зробити Фінляндію радянською республікою.
  • 1947 – президент США Гаррі Трумен висунув зовнішньополітичну програму ("Доктрина Трумена"), згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім "вільним народам" проти загрози комунізму; Туреччина та Греція отримували термінову допомогу.
  • 1965 – в УРСР студенти Київського університету імені Тараса Шевченка (67 студентів стаціонару зі 125) написали заяву до керівництва університету та Міністерства освіти з вимогою відновити на роботі шанованого ними викладача факультету журналістики Матвія Шестопала, якого звинуватили в українському буржуазному націоналізмі. Серед організаторів заяви були Юрій Пархоменко, Яким Пальчик, Михайло Скорик, Станіслав Усенко. Студентів підтримали київські журналісти та деякі викладачі, зокрема працівник Укррадіо Віктор Полковенко з однодумцями. Вони також написали заяву на підтримку Шестопала, яку адресували в ЦК КПУ як випускники факультету журналістики. Студенти в коридорі, в аудиторіях протестували. Через кілька днів радіо «Свобода» передало інформацію про заворушення студентів-журналістів у Київському університеті. На підписантів листа стали тиснути, щоб вони познімали свої підписи, усіх, хто не погодився, потім відрахували з університету «за поведінку, не гідну радянського студента» — щоправда, з дозволом працевлаштування. Студентів виганяли з університету, а журналістів «опрацьовували» в парткомах. Серед декількох десятків із них тиск витримали лише троє: Віктор Полковенко, Степан Колесник і Володимир Творинський.
  • 1968 – Маврикій здобув незалежність.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Кубою.
  • 1999 – Чехія, Польща та Угорщина вступили до НАТО.
  • 2000 – Папа Римський Іван Павло ІІ привселюдно вибачився за гріхи Католицької Церкви перед людством.

ХТО НАРОДИВСЯ 12 БЕРЕЗНЯ

  • 1386 – Асікаґа Йосімоті, 4-й сьоґун сьоґунату Муроматі.
  • 1685 – Джордж Берклі (George Berkeley), англійський філософ, представник суб'єктивного ідеалізму, єпископ у Клойні.
  • 1710 – Томас Арн, англійський композитор.
  • 1728 – Антон Рафаель Менгс, найбільший німецький живописець епохи класицизму.
  • 1824 – Густав Роберт Кірхгоф, німецький фізик.
  • 1863 – Вернадський Володимир Іванович, український вчений, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології, творець вчення про біосферу, її еволюцію і перетворення під впливом людини в ноосферу (сферу розуму), перший президент Академії Наук України.
  • 1863 – Габріеле д'Аннунціо, італійський драматург, поет.
  • 1881 – Мустафа Кемаль Ататюрк, засновник сучасної турецкої держави.
  • 1888 – Флоренс Лі, американська актриса німого кіно.
  • 1889 – Ніжинський Вацлав Хомич, видатний киянин, провідний танцюрист і балетмейстер трупи Сергія Дягілєва, власної трупи в Лондоні.
  • 1909 – Пятрас Цвірка, литовський радянський письменник.
  • 1914 – Лідія Компанієць, українська поетеса та сценарист.
  • 1922 – Джек Керуак, американський письменник, поет, один із засновників і яскравий представник покоління бітників у літературі.
  • 1925 – Гаррі Гаррісон (Harry Maxwell Harrison), американський письменник-фантаст.
  • 1928 – Едвард Олбі, американський драматург, п'ятиразовий лауреат Пулітцерівської премії.
  • 1940 – Варфоломій I (Димитріос Архонтоніс; Δημήτριος Αρχοντώνης)), Патріарх Константинопольський.
  • 1942 – Цюпа Юрій, письменник, журналіст, головний редактор газети "Хрещатик".
  • 1945 – Скіпальський Олександр, генерал, директор Інституту геополітики й економічних досліджень.
  • 1946 – Лайза Мінеллі, американська кіноакторка та співачка.
  • 1949 – Валерій Матюхін, художній керівник ансамблю "Київська камерата".
  • 1956 – Стів Гарріс, ідейний лідер і бас-гітарист гурту "Iron Maiden".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на вербі в цей день бруньки набрякли – можна чекати багатого врожаю. Проліски з'явилися – час починати польові роботи.
  • Верба розпускається – прикмета до того, що час проводити сівбу.
  • Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть гарними.
  • Якщо ж верба зсередини розпускається – не потрібно сподіватися на перші сходи.
  • Якщо розпустилася вся верба, то можна зібрати гарний урожай.
  • Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцю – прикмета до того, що буде невдалий день.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Людина, яка народилася в цей день, не повинна поспішати, займаючись якою-небудь справою;
  • У цей день не можна нікому відмовляти в допомозі і проханнях;
  • Раніше вважали, що не можна виїжджати, поки не прикладеш вухо до землі;
  • Волосся у цей час теж не варто обрізати, інакше воно буде рідким;
  • Не можна вишивати, а то ослабнуть руки;
  • Не можна позичати гроші, бо три роки не вилізете з боргів.
Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

История, Именинники, Прикмети, Церковний Календар, Події, Цей день.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся