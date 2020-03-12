Спадкоємець Playboy Купер Гефнер стане батьком

Новини шоу бізнесу:Син засновника Playboy Хью Гефнера Купер у листопаді минулоріч одружився з британською акторкою Скарлетт Бірн, яка зіграла у "Гаррі Поттері".

Незважаючи на, що пара не надто активно афішує своє особисте життя на сторінках соціальних мереж, вони все ж наважилися оголосити, що чекають на появу первістка.

На особистій сторінці в інстаграмі обраниця американського бізнесмена Купера Гефнера опублікувала зворушливі кадри, якими анонсувала майбутнє поповнення у новоствореній родині. Так, вона позувала в приталеній сукні, яка акцентувала увагу на її округлому животику.

Так 29-річна акторка та модель Скарлетт Бірн зізналася, що подружжя з нетерпінням чекає на появу первістка, проте оголошувати стать малюка не стала. Відомо, що перша дитина подружжя з'явиться на світ вже влітку.

Купер і я раді розповісти, що наш малюк вже в дорозі. Наші серця сповнені радості та вдячності, і ми обоє не можемо дочекатися зустрічі з маленьким Гефнером, – написала майбутня матуся.

Заручилися Купер Хефнер та Скарлетт Бірн ще у 2015 році. А перед тим, як запропонувати коханій руку і серце, Купер запитав дозволу в її батька. Саме тоді закохані відвідали рідне місто Скарлетт – Лондон. У литопаді 2019 року вони оголосили, що офіційно зареєстрували шлюб у Каліфорнії. Пара неодноразово наголошувала, що вони справжні друзі та партнери.

Що відомо про Купера Гефнера?

Це наймолодший спадкоємець засновника Playboy Хью Гефнера, який продовжує справу свого батька. Купер народився в шлюбі Х'ю Гефнера і моделі Кімберлі Конрад, яка стала другою дружиною американського видавця. Батьки хлопця розійшлися через десять років після одруження. Х'ю побудував для Кімберлі будинок по сусідству зі своїм знаменитим маєтком Playboy, тому двоє їхніх синів, Купер і Марстон, часто бували в будинку батька. В 21 рік Гефнер-молодший приєднався до сімейного бізнесу та зайняв посаду головного креативного директора.