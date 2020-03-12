Як вберегтися від коронавірусу: миємо руки правильно

Новини України:Щоб не захворіти коронавірусом, дуже важливо мити руки.

Із 12 березня в Україні запроваджуються тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та багато інших медичні організації рекомендують всім частіше мити руки, щоб люди самі не заражалися новим коронавірусів і не передавали його іншим. Насправді миття рук допомагає запобігти безлічі захворювань (від ГРВІ до харчового отруєння), але проблема в тому, що люди в основному миють руки неправильно.

Нагадаємо, ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу.

ЯК ПРАВИЛЬНО МИТИ РУКИ

ВООЗ рекомендує мити руки так

1. Намочіть руки (температура води з точки зору захисту від інфекцій неважлива).

2. Видавіть мило або використовуйте кускове, щоб намилити руки. До речі, особливої різниці для здоров'я між кусковим і рідким милом немає, але добре б, щоб кускове лежало в мильниці з дірочками. Антибактеріальне використовувати не варто: ефективність його не вище звичайного, при цьому, можливо, воно сприяє появі стійких до антибіотиків бактерій. Але, в будь-якому випадку, мило потрібно застосовувати: однією водою ефективно від вірусів і бактерій не позбудешся.

3. Спіньте мило, потерши долоні одна об одну.

4. Потріть тильну сторону кожної долоні і між пальцями.

5. Потріть між пальцях, склавши долоні.

6. Складіть руки в замок і поводите ними так, щоб потерти пальці.

7. Потріть великі пальці.

8. Потріть кінчики пальців про другу долоню.

9. Змийте мило.

10. Витріть руки (паперовим рушником, або особистим рушником, яке ви міняєте раз в декілька днів) або використовуйте сушилку. Важливо, щоб руки були сухими, інакше на них легко осядуть віруси і бактерії.

11. Якщо ви використовуєте паперовий рушник, закрийте кран з його допомогою.

В Україні також є офіційний сайт, на якому зібрана вся найактуальніша інформація про поширення вірусу на території країни та Telegram-канал “Коронавірус_інфо”. Наразі в країні зафіксовано лише 1 випадок інфікування чоловіка в Чернівцях, який наприкінці лютого повернувся із поїздки в Італії.