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За недотримання карантину можна сісти за ґрати

За недотримання карантину можна сісти за ґрати
13:04 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно було ухвалити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні та для недопущення її поширення.

Міністерство внутрішніх справ закликає дотримуватися правил карантину, запровадженого 11 березня в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.

"МВС закликає відповідально ставитися до ситуацій, які можуть загрожувати життю та здоров'ю громадян. Зокрема, дотримуватися правил карантину", - зазначив він.

Зокрема, було запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб, але це не стосується заходів державної необхідності.

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Також заплановано введення карантину в навчальних закладах терміном на три тижні, нагадав він.

Апостол додав, що порушникам карантину загрожують штрафи або кримінальна відповідальність.

"Правоохоронні органи мають право здійснювати рейди і перевіряти дотримання вимог Кабміну з карантину. Йдеться, наприклад, про тритижневий карантин в навчальних закладах по всій Україні. Порушників притягатимуть до відповідальності. Йдеться, звичайно, про посадових осіб або відповідальних за суб'єкти господарської діяльності", - зазначив радник міністра.

Він поінформував, що зокрема, дії правоохоронних органів регулюються статтею 325 ККУ про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

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Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі до трьох років. А в разі, якщо це призвело до тяжких наслідків, порушення карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

"У разі недотримання обмежень правоохоронні органи будуть отримувати сигнали від громадян і реагувати на них", - уточнив Апостол.

Як повідомлялося, 11 березня Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

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Карантин, Инфекция, Пандемия, В'язниця, Коронавірус.
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