МЗС закликало українців утриматись від туристичних подорожей (Відео)

Так, уряд крїни рекомендує громадянам відмовитися від поїздок за кордон.
Вчора, 11 березня, Кабінет міністрів України оголосив про введення запобіжних заходів, аби уникнути поширенню епідемії коронавірусу. Загальнонаціональний карантин триватиме з 12 березня по 3 квітня.
Від сьогодні усі навчальні заклади та місця великого скупчення людей припиняють свою роботу на наступні три тижні. Крім того, екстренно скасують усі масові заходи та авіасполучення з країнами, де зафіксовано спалах коронавірусу.
У цей час Міністр закордонних справ України закликав співвітчизників відмовитися від поїздок за кордон найближчим часом. Він запевнив, що у випадку зараження всім хворим буде надано належну допомогу, проте наполегливо рекомендує українцям не ставити своє здоров'я під сумнів.
Ситуація кожного дня розвивається динамічно. Кожна країна вживає свої заходи, які з кожним днем стають все жорсткішими… Міністерство закордонних справ закликає утриматись від туристичних подорожей до країн, уражених коронавірусом. Особливо це стосується найбільш популярних напрямків – Єгипет, Таїланд. Шановні українці, ми зробимо все, щоб захистити вас та допомогти вам, але просимо утриматись від рішень, які вас самих ставлять під загрозу, – зазначив Дмитро Кулеба.
МОЗ рекомендує відмовитися від поїздок до таких країн:
Станом на 12 березня в Україні підтвердили 1 випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у чоловіка в Чернівцях, який повернувся з Італії. Нині у всьому світі зафіксовано понад 125 тисяч випадків зараження коронавірусом.
Італія найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.