Прикордордонники виявили п'ятьох людей із підвищеною температурою

Новини України:Прикордонники передали медикам п'ятьох людей із температурою.

Прикордонники під час температурного скринінгу громадян зі 108 914 перевірених за добу виявили п'ять осіб із підвищеною температурою. Про це інформує пресслужба МВС України у Facebook.

"Температурний скринінг: За добу із 108 914 перевірених виявлено 5 осіб з температурою. Трьох українців та двох іноземців з метою профілактики передано медикам для додаткового обстеження", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що загалом від 25 лютого перевірено вже понад 1,6 млн громадян, і у результаті виявлено 37 осіб з підвищеною температурою; 15 з них ізольовано для проведення медико-санітарних заходів.

У МВС також закликали громадян зберігати спокій і неухильно дотримуватися правил гігієни.

Як повідомлялося, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, загалом у світі підтверджено 126 660 випадків коронавірусу, смертей — 4641, одужали 68 305 осіб.