Суд у справі Шеремета залишив Антоненка під вартою

Новини України:Активісти після рішення суду викрикували "Ганьба" та "Андрію, тримайся".

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг захисників музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, на рішення суду першої інстанції щодо продовження строку тримання Антоненка під вартою. Про це оголосив головуючий суддя.

"Колегія суддів ухвалила: ухвалу суду, якою продовжено строк тримання під вартою Антоненка, залишити без змін", - сказав суддя.

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.

П'ятого лютого Печерський суд залишив Антоненка під вартою до третього квітня.