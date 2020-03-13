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П'ятниця 13: прикмети та забобони

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П'ятниця 13: прикмети та забобони
10:16 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини України:П'ятниця 13 – це незвичайний день, хоча би тому, що з ним пов'язана маса прикмет та забобонів.

У 2020 році таких днів три – у березні, червні та листопаді. Чому п'ятниця 13 стала таким "чорним" днем в календарі, та які прикмети та забобони пов'язані з цим днем – читайте в матеріалі.

П'ятниця 13: історія цього дня 

П'ятниця 13 – цієї комбінації бояться багато людей. У медицині є навіть таке поняття, як "трискайдекафобія", яке означає ірраціональний страх перед числом 13. Є ще один термін – параскаведекатріафобія – що означає фобію саме перед п'ятницею 13. Чому ж люди так бояться цього дня?

Ще стародавні римляни вважали "13" числом смерті, руйнування та суцільних нещасть. Деякі теологи вважають, що саме в п'ятницю, 13 Єва скуштувала заборонений плід і дала його Адаму. Також є думка, що в п'ятницю, 13 Каїн убив свого брата Авеля. Кінець світу починається в 13-й главі одкровення Іоанна Богослова, а Ісус був 13-м серед своїх учнів і помер у п'ятницю. Звучить не дуже надихаюче, правда? 

Популярним поясненням особливого ставлення до п'ятниці 13 є історія Ордена тамплієрів. Саме в п'ятницю 13 жовтня 1307 року французький король Філіп IV Красивий наказав заарештувати членів ордену, включаючи все його верховне керівництво. В результаті подальшого процесу за звинуваченням у єресі та богохульства його членів орден був розпущений, а заарештовані у Франції тамплієри були піддані тортурам і пізніше страчені, в тому числі, шляхом спалення.

За найбільш старими повір'ями, в п'ятницю 13 завжди на шабаш зліталися 12 відьом, збиралися упирі та інша нечисть, а в самий розпал веселощів, коли сходить повний місяць, тринадцятим з'являвся сам Сатана.

Із п'ятницею 13 також пов'язано одна з найбільш гучних корабельних аварій XX століття – 13 грудня 1907 року один із найбільших на той час кораблів – шхуна "Томас Лаурсон" – зазнала аварії на підводних рифах.

Переляк перед чорними кішками – це ще й відгомін епохи, коли відьом (а насправді просто гарних жінок та цілительок) спалювали на вогнищах. 1484 року Папа Інокентій VIII сказав про кішок: "язичницькі звірі, що перебувають в змові з дияволом". І саме з того моменту почалися переслідування невинних тварин.

Фелінологи (науковці, що досліджують кішок) вважають, що чорні кішки і справді сильніше пов'язані із потойбіччям і чутливіші до погоди, ніж інші пухнастики.

Якщо ж говорити про сьогодення, то в світі багато людей панічно бояться числа 13 впринципі (навіть без прив'язки до п'ятниці). Причому очолювати цей солідний список можуть цілі країни! Так, у США "відмінено" 13-й поверх, а в літаках немає 13-го ряду. Особливо вражають американські фінансові звіти: згідно з ними, збитки від боязні п'ятниці 13 становлять близько 750 мільйонів доларів. Це пов'язано з тим, що в цей день не укладають договори, навіть якщо вони дуже вигідні. 

Прикмети та забобони п'ятниці 13

П’ятниця 13 завжди відрізнялася тим, що в цей день існує багато прикмет і забобонів. Навіть чорні кішки, розбиті дзеркала і розсипана сіль тьмяніють з наближенням цього дня.

Відтак, вважається, що в цей день не варто брати грошей у борг. Тому, що будь-який негатив, і інші погані емоції будуть передаватися саме через гроші. Окрім того, вважається, що цього дня дуже чутлива підсвідомість. І якщо ви будете розповідати про свої сни навіть близьким людям, то можете позбавити себе майже всіх життєвих сил.

Не можна сваритися і конфліктувати. Потрібно сказати, що в цей день всі люди дуже емоційні, тому будь-який мінімальний конфлікт переросте в грандіозний скандал.

Також вважається, що в цей день далекий шлях буде сповнений неприємних сюрпризів. Тому краще утриматися від подорожей.

Рослини, які були висаджені в п’ятницю 13, не будуть рости та плодоносити. Дуже не рекомендується планувати на цей день весілля. За прикметою, шлюб укладений в п’ятницю 13 не буде надійним та міцним.

Сучасні повір'я стверджують, що комп’ютерні віруси в цей день стають особливо агресивними. Причому це дійсно так, адже безліч хакерів планують свої атаки саме на п’ятницю 13. Щоправда, це пов'язано лише х тим, що хакери самі вибирають таку "магічну дату", але аж ніяк не з тим, що цей день сам по собі несе негатив.

Як пережити п'ятницю 13?

В кожної людини є найпотужніша зброя проти будь-якої магічної напасті типу п'ятниці 13: власна психіка. Страх перед тринадцяткою є лише древнім забобоном. Але якщо ви вірите, що у цей день вас переслідуватимуть нещастя, то так і буде. Якщо просто сприймати п'ятницю 13 – як день закінчення тяжкого трудового тижня, у який можна розважитися, то так воно і буде. Не панікуйте, не піддавайтеся дурним думкам – і у п'ятницю 13 у вас все буде гаразд.

Донька Вілла Сміта закриється в коробці на 24 години

Насолоджуйтесь кожним днем свого життя і не дозволяйте різним забобонам псувати його! 

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Прикмети, Заборони, Сьогодні, Забобони, П'ятниця 13, Незвичний День.
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