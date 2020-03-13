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Донька Вілла Сміта закриється в коробці на 24 години

Донька Вілла Сміта закриється в коробці на 24 години
00:56 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Дівчина зробить це в рамках перформансу "Тривожність".

Дочка Вілла Сміта Віллоу та її хлопець Тайлер Коул на цілу добу закриються в прозорій коробці в Музеї сучасного мистецтва в Лос-Анджелесі. 19-річна художниця, яка раніше говорила про свій тривожний розлад, зробить це в рамках перформансу під назвою "Тривога".

Видання LA Times повідомляє, що Віллоу Сміт і її партнер будуть відокремлені від глядачів скляною стіною, а інші три стіни коробки будуть зроблені з полотен, на яких пара має намір малювати протягом 24 годин. Таким чином вони хочуть пережити і зобразити цикл емоцій - параною, лють, смуток, ступор, співчуття, прийняття і навіть ейфорію.

Сміт розповіла газеті, що на кожну емоцію вони з хлопцем витратять по 3 години, не розмовляючи під час перформансу, а використовуючи інші способи спілкування. "Ми можемо бурчати або кричати - це буде дуже примітивно", - сказала вона.

Єдине, що пара художників відмовилася робити на очах у публіки - ходити в туалет. За покликом природи вони збираються залишати коробку, але не більше, ніж на пару хвилин.

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Раніше папарацці сфотографували Віллоу і Тайлера під час поцілунку, але самі вони не готові охарактеризувати свої відносини як романтичні. "Ми кращі друзі, - наполягав дівчина, яка не вірить, що вона коли-небудь вийде заміж. - Мені подобається думати про це з точки зору дружби, бо я думаю, що багато проблем виникають, коли ви починаєте цей романтичний шлях".

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Все по темі:

Лос-Анджелес, Голливуд, Уиллоу Смит, Коробка, Актор, Вілл Сміт, Тривожність.
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