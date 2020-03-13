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Поки ви не полюбите себе, оточуючі не полюблять вас

Поки ви не полюбите себе, оточуючі не полюблять вас
15:49 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини України:Ви повинні бути повноцінною особистістю самі по собі.

Напевно, одна з найбільш універсальних істин цього світу полягає в тому, що з порожньої чаші не можна вилити воду. Ці в прямому і в переносному сенсі слова служить нагадуванням про те, що «з каменя воду не вижмеш».

Іншими словами, не можна отримати щось з нічого. Це все одно, що намагатися оплатити рахунок, коли на вашій банківській картці немає ні копійки.

Але ми звикли ігнорувати цю істину, особливо коли мова заходить про романтичні стосунки. Як і у випадку зі згаданими вище прикладами, якщо людина себе не любить, то як можна очікувати, що вона знайде в собі любов, щоб подарувати її вам?

І ми зараз говоримо не про ту «любов», яку ви показуєте вранці, стоячи перед дзеркалом. Це штучне почуття, покликане компенсувати брак реальної впевненості в собі.

Ми розглядаємо любов до себе (як би модно це не звучало) як форму спокійного задоволення. Як задоволення, яке ви несете в собі кожен день. Як здатність відчувати себе цілісною та щасливою людиною, не покладаючись на зовнішні джерела щастя на зразок вашого будинку, машини, квартири в місті, модного годинника, лабутенів або відносин.

Багато хто з нас постійно намагається когось або щось «виправити». Ми думаємо, що можемо стати тими, хто, нарешті, допоможе іншій людині побачити світло в кінці тунелю. Тими, хто допоможе їй вибратися на поверхню. Тими, хто допоможе їй розкрити себе і слідувати за своєю мрією, щоб жити осмисленим життям. Але ось вам жорстока істина: у вас не вийде.

Вам не під силу заповнити прогалини між існуючою реальністю іншої людини і її потенційним майбутнім. Якщо для цього вона вимагає вашої присутності у своєму житті, то її дії та наміри будуть нещирими. Якщо ви опинитеся несумісними, то в довгостроковій перспективі ситуація для кожного з вас виявиться ще більш неприємною, оскільки ви будете емоційно виснажені, а вона повернеться до того, з чого починали.

Єдиний варіант, коли люди можуть зійтися разом, щоб сформувати взаємовигідні та задовільні відносини, це коли до зустрічі вони обидва вже цілком задоволені своїми життями. В іншому випадку нещасна людина перекладе на вас відповідальність за створення її щастя. Ви станете для неї єдиним джерелом цього щастя, її задоволення та сенсу життя.

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Одна справа бути потрібним комусь, але зовсім інша — нести відповідальність за саму причину існування. Це не здорові, зрілі відносини, а хиткий картковий будиночок.

Для створення відносин ви повинні бути професіоналом своєї справи, вільним від тривожних думок і особистих проблем? Звичайно, ні.

Але не забувайте, що ви заслуговуєте бути з тим, хто вкладає в себе стільки ж, скільки і ви в нього. З тим, чиї старання будуть відповідати вашим. З тим, хто вирине і відповість на вашу любов. З тим, хто є цілісною особистістю.

Вам не потрібно доповнювати один одного — повноцінні стосунки можливі тільки в тому випадку, якщо кожен з вас повноцінний сам по собі.

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Характер, Психология, Поради, Суспільство, Людина.
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