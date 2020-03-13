Поки ви не полюбите себе, оточуючі не полюблять вас

Новини України:Ви повинні бути повноцінною особистістю самі по собі.

Напевно, одна з найбільш універсальних істин цього світу полягає в тому, що з порожньої чаші не можна вилити воду. Ці в прямому і в переносному сенсі слова служить нагадуванням про те, що «з каменя воду не вижмеш».

Іншими словами, не можна отримати щось з нічого. Це все одно, що намагатися оплатити рахунок, коли на вашій банківській картці немає ні копійки.

Але ми звикли ігнорувати цю істину, особливо коли мова заходить про романтичні стосунки. Як і у випадку зі згаданими вище прикладами, якщо людина себе не любить, то як можна очікувати, що вона знайде в собі любов, щоб подарувати її вам?

І ми зараз говоримо не про ту «любов», яку ви показуєте вранці, стоячи перед дзеркалом. Це штучне почуття, покликане компенсувати брак реальної впевненості в собі.

Ми розглядаємо любов до себе (як би модно це не звучало) як форму спокійного задоволення. Як задоволення, яке ви несете в собі кожен день. Як здатність відчувати себе цілісною та щасливою людиною, не покладаючись на зовнішні джерела щастя на зразок вашого будинку, машини, квартири в місті, модного годинника, лабутенів або відносин.

Багато хто з нас постійно намагається когось або щось «виправити». Ми думаємо, що можемо стати тими, хто, нарешті, допоможе іншій людині побачити світло в кінці тунелю. Тими, хто допоможе їй вибратися на поверхню. Тими, хто допоможе їй розкрити себе і слідувати за своєю мрією, щоб жити осмисленим життям. Але ось вам жорстока істина: у вас не вийде.

Вам не під силу заповнити прогалини між існуючою реальністю іншої людини і її потенційним майбутнім. Якщо для цього вона вимагає вашої присутності у своєму житті, то її дії та наміри будуть нещирими. Якщо ви опинитеся несумісними, то в довгостроковій перспективі ситуація для кожного з вас виявиться ще більш неприємною, оскільки ви будете емоційно виснажені, а вона повернеться до того, з чого починали.

Єдиний варіант, коли люди можуть зійтися разом, щоб сформувати взаємовигідні та задовільні відносини, це коли до зустрічі вони обидва вже цілком задоволені своїми життями. В іншому випадку нещасна людина перекладе на вас відповідальність за створення її щастя. Ви станете для неї єдиним джерелом цього щастя, її задоволення та сенсу життя.

Одна справа бути потрібним комусь, але зовсім інша — нести відповідальність за саму причину існування. Це не здорові, зрілі відносини, а хиткий картковий будиночок.

Для створення відносин ви повинні бути професіоналом своєї справи, вільним від тривожних думок і особистих проблем? Звичайно, ні.

Але не забувайте, що ви заслуговуєте бути з тим, хто вкладає в себе стільки ж, скільки і ви в нього. З тим, чиї старання будуть відповідати вашим. З тим, хто вирине і відповість на вашу любов. З тим, хто є цілісною особистістю.

Вам не потрібно доповнювати один одного — повноцінні стосунки можливі тільки в тому випадку, якщо кожен з вас повноцінний сам по собі.