Новини України:"Українська асоціація медецини сну" наголошує, що найкраще імунітет виробляється під час сну.

Здоровий сон є головним чинником вироблення імунітету проти вірусних інфекцій.

На цьому наголосили представники "Української асоціації медицини сну".

Саме уві сні формується імунітет людини, який протистоїть різним хворобам, зокрема вірусним інфекціям, зазначив кардіолог, сомнолог Юрій Погорецький."Брак сну підвищує ризик застудитися сильніше, ніж інші фактори. Не має значення, скільки людині років, яка в неї робота, чи є шкідливі звички. Більш важливим є фактор сну. Недосипання призводить до зниження імунітету", - наголосив Погорецький.

Українців закликають більше спати, щоб не заразитися вірусомhttps://t.co/xL8DT4BDUU pic.twitter.com/x9maPj9ast — Ukrinform (@UKRINFORM) March 14, 2020

Лікар нагадав, що за формування імунітету людини відповідає гормон мелатонін, який виробляється уві сні, і найбільше – в районі одинадцятої вечора. Отже, лягати спати треба вже о десятій.

"Якщо ми хочемо бути здоровими, стійкими до будь-якої вірусної інфекції і на перспективу теж, нам треба спати 8 годин – з 10-ої вечора до 6-ої ранку. І зміщувати це неприпустимо", - наполягає фахівець.

Він зазначив, що причиною зниження імунітету є також гіпоксія (кисневе голодування), спричинена хропінням та апное (тимчасова зупинка дихання).

"У нас в Україні - до 13 мільйонів хропунів. Помножимо на два, бо від цього страждають і ті, хто перебуває поруч. Тож уявіть собі кількість українців, які сплять неповноцінно", - говорить Погорецький.

Дитячий невролог, лікар функціональної діагностики Дарія Костюкова нагадала, що функцію сну закладено у плоду ще в лоні матері.

"Формування сну відбувається у плоду ще всередині лона... Сон плоду реєструється вже у віці 20-28 тижнів, і це також керується мелатоніном, але він є плацентарним", - зазначила лікарка.

Вона закликала формувати змалку культуру та гігієну сну, що стане здоровою звичкою у житті.

"Дитина має спати в окремому ліжку і лише на спині. Батьки мають вести здоровий спосіб життя й формували в дитини звички, які будуть потрібні їй у подальшому житті. Тобто гігієна сну потрібна для формування здорового способу життя", - зазначила Костюкова.