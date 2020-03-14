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Левіна екстрадують до України

Левіна екстрадують до України
13:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Головного підозрюваного у справі Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна) Болгарія передасть Україні.

Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють у причетності до убивства Катерини Гандзюк, екстрадують з Болгарії до України у понеділок, 16 березня.

Про це Укрінформу повідомив обізнаний співрозмовник в Офісі генпрокурора.

"Олексій Левін прибуде в Україну у понеділок", - сказав співрозмовник агентства.

Болгарія готова передати Левіна Україні для подальших процесуальних дій

Він додав, що протягом 48 годин суд має обрати Левіну запобіжний захід.

Як повідомлялося, 11 березня Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу Україні для притягнення до кримінальної відповідальності Левіна, який підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.

Суд у Болгарії 21 лютого ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Москаленка (Левіна). Той подав скаргу на рішення суду в Болгарії про його екстрадицію в Україну.

Справа Гандзюк: активісти не знайшли у лікарні фігуранта

Левіна затримали на території Болгарії 24 січня. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

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Болгария, Экстрадация, Катерина Гандзюк, Україна, Справа Гандзюк, Олексій Левін, Олексій Москаленко.
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