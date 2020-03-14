Польща оприюднила список пунктів пропуску, які закриють на кордоні з Україною

На українсько-польському кордоні починаючи від 15 березня призупиняють роботу одразу сім пунктів пропуску.
Про це повідомили на сторінці у Facebook "Нової митниці".
Польща призупиняє прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00.00 год. 15 березня 2020 року на таких пунктах пропуску:
- Долгобичув - Угринів - автомобільний,
- Зосін - Устилуг - автомобільний,
- Хребенне - Рава-Руська - залізничний,
- Медика - Шегині - автомобільний/піший,
- Кросценко - Смільница - автомобільний,
- Кросценко - Хирів - залізничний,
- Будомєж - Грушів - автомобільний.
На цих пунктах пропуску до Польщі мають право в'їхати лише:
- громадяни Польщі;
- іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, або знаходяться під постійною опікою громадян Польщі;
- іноземці, які мають Карту Поляка;
- Голови дипломатичних місій та члени дипломатичного та консульського персоналу місії, тобто особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;
- іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;
- іноземці, які мають право працювати на території Польщі, тобто іноземці, які мають право працювати на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, що мають дозвіл на роботу, дозвіл на сезонну роботу, декларацію про доручення виконання роботи іноземцю на території Польщі;
- іноземці, які ведуть транспортний засіб для перевезення вантажів.
Тим часом в "Укрзалізниці" заявили, що припиняють залізничне сполучення з країною.
"У зв'язку з рішенням уряду Республіки Польща про тимчасове закриття міжнародного сполучення з іншими країнами, о 0:00 в ніч з суботи, 14 березня, на неділю, 15 березня, буде призупинено курсування пасажирських поїздів до Польщі. Цю інформацію підтверджує представник Укрзалізниці в Польщі" - повідомляють в прес-службі компанії.