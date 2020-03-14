Скачать
Субота, 14.03.2020
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Польща оприюднила список пунктів пропуску, які закриють на кордоні з Україною

Польща оприюднила список пунктів пропуску, які закриють на кордоні з Україною
14:48 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Варшава вирішила закрити кордони.

На українсько-польському кордоні починаючи від 15 березня призупиняють роботу одразу сім пунктів пропуску. 

Про це повідомили на сторінці у Facebook "Нової митниці".

Польща призупиняє прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00.00 год. 15 березня 2020 року на таких пунктах пропуску:

  • Долгобичув - Угринів - автомобільний,
  • Зосін - Устилуг - автомобільний,
  • Хребенне - Рава-Руська - залізничний,
  • Медика - Шегині - автомобільний/піший,
  • Кросценко - Смільница - автомобільний,
  • Кросценко - Хирів - залізничний,
  • Будомєж - Грушів - автомобільний.

Коронавірус: Польща закриває кордон для іноземців

На цих пунктах пропуску до Польщі мають право в'їхати лише:

  • громадяни Польщі;
  • іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, або знаходяться під постійною опікою громадян Польщі;
  • іноземці, які мають Карту Поляка;
  • Голови дипломатичних місій та члени дипломатичного та консульського персоналу місії, тобто особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;
  • іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;
  • іноземці, які мають право працювати на території Польщі, тобто іноземці, які мають право працювати на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, що мають дозвіл на роботу, дозвіл на сезонну роботу, декларацію про доручення виконання роботи іноземцю на території Польщі;
  • іноземці, які ведуть транспортний засіб для перевезення вантажів.

Тим часом в "Укрзалізниці" заявили, що припиняють залізничне сполучення з країною.

"У зв'язку з рішенням уряду Республіки Польща про тимчасове закриття міжнародного сполучення з іншими країнами, о 0:00 в ніч з суботи, 14 березня, на неділю, 15 березня, буде призупинено курсування пасажирських поїздів до Польщі. Цю інформацію підтверджує представник Укрзалізниці в Польщі" - повідомляють в прес-службі компанії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

КПП, Пропуск, Польща, Кордан.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кубок світу: Підгрушна не стартуватиме, Джима - під питанням
02 В Україні зафіксовано 59 підозр на коронавірус
03 14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
04 Україна повністю закриває авіасполучення
05 В Україні будуть саджати "росповсюджувачів" коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
Новий прем'єр та уряд: Румунія робить кадрові зміни через коронавірус
Новий прем'єр та уряд: Румунія робить кадрові зміни через коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся