Польща оприюднила список пунктів пропуску, які закриють на кордоні з Україною

Новини України:Варшава вирішила закрити кордони.

На українсько-польському кордоні починаючи від 15 березня призупиняють роботу одразу сім пунктів пропуску.

Про це повідомили на сторінці у Facebook "Нової митниці".

Польща призупиняє прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00.00 год. 15 березня 2020 року на таких пунктах пропуску:

Долгобичув - Угринів - автомобільний,

Зосін - Устилуг - автомобільний,

Хребенне - Рава-Руська - залізничний,

Медика - Шегині - автомобільний/піший,

Кросценко - Смільница - автомобільний,

Кросценко - Хирів - залізничний,

Будомєж - Грушів - автомобільний.

На цих пунктах пропуску до Польщі мають право в'їхати лише:

громадяни Польщі;

іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, або знаходяться під постійною опікою громадян Польщі;

іноземці, які мають Карту Поляка;

Голови дипломатичних місій та члени дипломатичного та консульського персоналу місії, тобто особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин;

іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;

іноземці, які мають право працювати на території Польщі, тобто іноземці, які мають право працювати на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, що мають дозвіл на роботу, дозвіл на сезонну роботу, декларацію про доручення виконання роботи іноземцю на території Польщі;

іноземці, які ведуть транспортний засіб для перевезення вантажів.

Тим часом в "Укрзалізниці" заявили, що припиняють залізничне сполучення з країною.

"У зв'язку з рішенням уряду Республіки Польща про тимчасове закриття міжнародного сполучення з іншими країнами, о 0:00 в ніч з суботи, 14 березня, на неділю, 15 березня, буде призупинено курсування пасажирських поїздів до Польщі. Цю інформацію підтверджує представник Укрзалізниці в Польщі" - повідомляють в прес-службі компанії.