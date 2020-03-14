У Центрі громадського здоров’я України розпочав роботу оперативний штаб

Новини України:Штаб буде займатись виключно питаннями Covid-19.

У Центрі громадського здоров’я України (ЦГЗ) розпочинає роботу внутрішній оперативний штаб для координації дій для протидії поширенню COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.

"Сьогодні, з метою координації дій у період складної епідеміологічної ситуації, в Центрі громадського здоров’я України розпочинає роботу внутрішній оперативний штаб", - йдеться у повідомленні.

Штаб буде займатись виключно питаннями Covid-19, відповідями на запити, збором, обробкою та наданням аналітичних висновків, які будуть основою для прийняття рішень на рівні країни.

У склад оперативного штабу увійшли представники Центру, міжнародних та інших організацій, які будуть працювати у режимі ненормованого робочого дня.

З початку року станом на 14:00 14 березня Центром отримано 67 підозр про Covid-19. Наразі усі зразки досліджено: 3 підтверджено, 3 досліджуються та 61 негативний.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру протестувала близько 500 зразків на наявність збудника нової коронавірусної хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Рада національної безпеки та оборони звернулася до громадян України, які перебувають поза межами країни, з проханням повернутися до 17 березня цього року.

Для українців, які наразі за кордоном, у випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров’ю рекомендовано невідкладно звертатися до найближчої дипломатичної установи України (довідкова інформація – на сайті МЗС України https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти: [email protected]