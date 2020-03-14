Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах

Новини України:Головні санітарні лікарі відповідатимуть за запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів.

Кабінет міністрів України уповноважив заступника міністра охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка призначати головних санітарних лікарів у регіонах.

Про це йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі МОЗ України.

Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду сьогодні, 14 березня.

Зазначається, що головні санітарні лікарі відповідатимуть за запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій на місцях.

Представляючи ініціативу, міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що "такий крок посилить швидкість та ефективність боротьби з коронавірусом в Україні. Це важливий елемент реалізації політики із запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій".

Як повідомлялося раніше, згідно з рішенням РНБО від 13 березня, в Україні повинні відновити систему протиепідемічного захисту, зокрема, в частині призначення головних державних санітарних лікарів відповідних адміністративно-територіальних одиниць.