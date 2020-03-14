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У літаку, що має евакуювати українців зі словенського кордону, є 100 вільних місць

У літаку, що має евакуювати українців зі словенського кордону, є 100 вільних місць
18:06 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини України:Якщо хтось бажає евакуюватися цим рейсом, він може звертатися і потрапити на цей літак.

Українці, які “застряглі” на італійсько-словенському кордоні, будуть евакуйовані спецавіарейсом, на літаку є 100 вільних місць. МЗС України пропонує українцям, які, можливо, перебувають у регіоні Північної Італії, вилетіти цим літаком.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу після позачергового засідання уряду.

“Міністерство інфраструктури з авіакомпанією відпрацьовує рейс. Але на борту є ще 100 зайвих місць. Тому наші консули вже роблять оголошення в Північній Італії, якщо хтось бажає евакуюватися цим рейсом, він може звертатися і потрапити на цей літак”, - сказав Кулеба.

За його словами, МЗС зараз працює над тим, щоб максимально забезпечити людям комфорт, наскільки це можливо за нинішніх обставин, підготувати до евакуації на батьківщину.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що громадян України, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, повернуть на батьківщину спецрейсом цими вихідними.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

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Словения, ВООЗ, Володимир Зеленський, Дмитро Кулеба, Коронавірус.
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