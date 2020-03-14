Літаки, потяги та вокзали щодня проходять дезінфекцію

Новини України:За проведення дезінфекції громадського транспорту в містах відповідають органи місцевого самоврядування.

Українські літаки, залізничний транспорт і залізничні вокзали щодня проходять процедуру дезінфекції.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час брифінгу після завершення засідання уряду.

"У нас відбувається постійна дезінфекція на громадському транспорті. Те, що стосується міністерства інфраструктури, - це в першу чергу всі літаки, раніше ці заходи проводилися, зараз вони ще ретельніше проводяться. Те саме стосується місць скупчення людей. Це - залізничні вокзали, залізничні потяги. Щоденна дезінфекція проводиться", - зазначив він.

За словами міністра, за дезінфекцію громадського транспорту в містах відповідають органи місцевого самоврядування. Також Криклій запевнив, що "Укрпошта" зробить все необхідне, щоб не було колапсу доставок пенсій, соціальних виплат та кореспонденції.

"Жодних обмежень в країні, доки ми не створюємо, і всі наші завдання виконуються вчасно", - додав він.

В Україні на сьогодні зафіксовано три лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом, один - з летальним результатом.

Кабмін тимчасово заборонив в'їзд в Україну іноземців і закрив міжнародне регулярне пасажирське сполучення.

Так, прийнятим рішенням передбачено: тимчасово закрити з 00 год 00 хв. 17 березня 2020 року по 3 квітня пункти пропуску через державний кордон для міжнародного регулярного пасажирського сполучення (за винятком ряду категорій громадян); тимчасово заборонити з 00 год 00 хв. 16 березня 2020 року по 3 квітня перетинання державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).