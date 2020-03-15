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Без кафе та ресторанів: Ємець пропонує закрити заклади громадського харчування

Без кафе та ресторанів: Ємець пропонує закрити заклади громадського харчування
14:41 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новини України:Задля протидії коронавірусу міністр пропонує скористатися досвідом іноземних країн.

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення коронавірусу COVID-19, пре першому ускладненні епідемічної ситуації.

Як повідомляє прес-служба Міністерства, відповідну заяву міністр зробив в ході обговорення законопроекту про протидію коронавірусу, який зараз розробляється в Міністерстві охорони здоров’я.

«Досвід іноземних країн говорить, що закриття закладів громадського харчування – дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам потрібно діяти на випередження, чітко та рішуче. Саме тому доцільним було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус», - сказав Ілля Ємець.

Що потрібно купити, щоб бути готовим до епідемії

В Україні на сьогодні зафіксовано три лабораторно підтверджених випадки інфікування коронавірусом, один - з летальним результатом.

11 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення ввести в Україні карантин з 12 березня по 3 квітня. Зокрема, на три тижні закрито навчальні заклади, скасовано проведення всіх масових заходів в країні. Терміни карантину можуть змінитися залежно від епідемічної ситуації в Україні.

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Все по темі:

МОЗ, Карантин, Коронавірус, Covid-19, Ілля Ємець.
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