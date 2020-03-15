У Яценюка розповіли причину відвідування політиком клініки у Києві

Новини України:Яценюк відвідував клініку в Києві не через вірус, повідомив прессекретар політика Ольга Лаппо.

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк відвідував одну з київських клінік з причин, які не пов’язані з ГРЗ: це було планова процедура, яка не має нічого спільного з діагностикою вірусного захворювання.

Про це написала прессекретар політика Ольга Лаппо у Facebook.

"Прохання не поширювати паніку і домисли. У мережах з'явилася новина, що Арсенія Яценюка побачили в лікарні. Навколо цього вже з’явилося багато спекуляцій і припущень. З Арсенієм Яценюком все гаразд. Він справді був у клініці, але з причин, які не пов’язані з жодним ГРЗ. Це було планова процедура, яка не має нічого спільного з діагностикою вірусного захворювання. Дякуємо за турботу", - зазначила вона.

Раніше 15 березня ЗМІ повідомили, що колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка помітили в медичній масці і у знесиленому стані біля київської клініки "Борис".

За даними ЗМІ, власне авто Яценюка Toyota Sequoia під'їхало до чорного ходу медустанови. На передньому пасажирському сидінні перебував колишній прем'єр. Він довго збирався з силами, щоб вийти з салону. За словами джерела, Яценюку допомагали йти до вхідних дверей, притримуючи під руки. Охоронець, який супроводжував політика, також був у медичній масці.