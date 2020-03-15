АМКУ перевірить МАУ через "зльот" цін на квитки

Новини України:Антимонопольний комітет почне перевірку з приводу здорожчання квитків перед зупинкою авіасполучень.

Київське обласне територіальне відділення АМКУ починає розслідування проти МАУ.

Передувало цьому підвищення цін на авіаквитки.

Про це повідомляє голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький на своїй сторінці Facebook

В АМКУ зазначають, що у зв'язку із закриттям кордонів до Антимонопольного комітету надійшли повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник – Міжнародні авіалінії України – різко підняв ціни на квитки на останні дні перед зупинкою авіасполучення.

Для прикладу звернення відомство наводить інформацію щодо зміни ціни квитках економ-класу на маршруті Лондон-Київ: на 15 березня коштує 24 тис, при тому напередодні квиток коштував менше ніж 10 тис.

АМКУ заявляє, що вивчить ці факти та, у разі встановлення порушень конкурентного законодавства, покарає порушника.