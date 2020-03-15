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Поїзд 4 столиць не відправиться у рейс 16 березня через карантин

Поїзд 4 столиць не відправиться у рейс 16 березня через карантин
16:59 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди.

У зв’язку з карантином у Литві та Латвії через коронавірус 16 березня поїзд 4 столиць не відправиться у рейс.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Поїзд 4 столиць не відправиться у рейс 16 березня у зв’язку з карантином у Литві та Латвії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Укрзалізниця вивчає можливість задіяння рухомого складу вказаного поїзда на внутрішніх маршрутах.

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Як повідомлялося, Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів.

Укрзалізниця припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення з 17 березня (у ніч з 16 на 17) до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби Covid-19, або до ухвалення відповідних постанов уряду.

З 17 березня закриваються пункти пропуску через державний кордон України міжнародного регулярного пасажирського сполучення (за винятком низки категорій громадян); тимчасово заборонене перетинання державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті.

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Все по темі:

Литва, Латвия, Карантин, Укрзалізниця, Потяг, Коронавірус, Covid-19.
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