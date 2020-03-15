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Як зрозуміти, що ви не подобаєтеся людині

Як зрозуміти, що ви не подобаєтеся людині
18:01 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини України:Час позбутися від ілюзій і хибний надій.

У вас чомусь з'явилися сумніви в тому, що людина, яку вважали другом, добре до вас ставиться? Ось чомусь з'явилися сумніви, хоча все нормально. Ви спілкуєтеся, проводите разом час, пишете один одному, але щось ви засумнівалися в щирій любові або дружбі. Вам ввижається, ви впали в параною і звинувачуєте хорошу людину, — так? А ви придивіться, прислухайтеся, поспостерігайте. Є безпомилкові ознаки, які зчитує ваша підсвідомість.

Є ознаки, по яких можна здогадатися, що нас не люблять. Недоброзичливо ставляться, хоча посилено маскують своє справжнє ставлення. Це прості ознаки, просто треба бути уважним:

«Гнилі компліменти» або «компліменти-химери»

«Голова» компліменту така красива, хороша, мила. А «хвіст» — зміїний. Наприклад: «тобі так пасує ця сукня. Дуже красива. Вона відмінно маскує недоліки твоєї фігури!». Або «ти відмінно виступив. Так добре говорив! Я від тебе навіть не очікував. Зазвичай у тебе проблеми з мовою!». Або «ви так добре виглядаєте! Так схудли. Сподіваюся, ви нічим не болієте!»... Ці компліменти-химери дуже отруйні та заподіюють біль, хоча начебто нас похвалили. Хороше сказали. Пригостили ягідкою солодкою і наскрізь гнилою.

Людина скупиться

Людині шкода дати нам щось, вона намагається, але не може себе подолати. Собі вона бере все смачне, краще й багато. А нам дає за залишковим принципом. Вона на нас економить; це очевидно з її подарунками на свято, і з її частування. Які б добрі почуття людина не висловлювала, якщо собі вона бере все найкраще, а для вас жаліє, вона не любить вас.

Ви ловите на собі неприємний холодний погляд

Ви помічаєте посмішку, коли кінчики губ підняті, а очі не посміхаються. Вас вітають з успіхом або говорять добре, але з'являється ця посмішка, очі холодні, вираз обличчя не відповідає словам.

Вас критикують, причому деструктивно і руйнівно

Після критики не виникає бажання поліпшити або виправити щось, — після критики ви відчуваєте себе нікчемним і слабким. І більше не хочете робити те, що робите чи хотіли почати. У вас зникають сили та натхнення, як по руках дали.

Людина жартує на ваш рахунок

Але жарти отруйні, вона не сміється разом з вами, а вас висміює. Часто це робить у присутності інших, зачіпаючи ваші хворі місця начебто ненароком. Ви змушені сміятися разом з усіма, але вам боляче і гостро від цих жартів...

Вам стає важко перебувати поруч, навіть якщо це друг або родич

Ви відчуваєте напругу, намагаєтеся відійти подалі — емоційно чи фізично. Ви ловите себе на тому, що стали уникати тісного контакту, але ця людина дивується, знизує плечима і запитує: хіба вона давала вам привід гірше до себе ставитися? Чому ви почали її уникати? Щось сталося, так? І ви змушені знову спілкуватися і виправдовуватися, казати, що ви просто були зайняті або хворіли...

Ця людина постійно говорить з вами на негативні теми

Як ніби підштовхує вас до поганих спогадів або намагається викликати погані емоції. Вона говорить саме про те, що вам важко чи неприємно чути, про те, що вас турбує. І розпитує саме про те, що вас засмучує. Напевно, вона просто не знає, що це ваше хворе місце, так? Ні. Відмінно знає. Тому про це й говорить.

Українців закликають більше спати

Це прості ознаки. Якщо кілька з них систематично виявляються, навіть три або чотири, значить, ваші побоювання правдиві, швидше за все. Вас не люблять. Як би не запевняли у своїй дружбі та любові, — не люблять. І у душі таять недобрі почуття, які накопичуються і накопичуються, а потім виплескують їх на вас, на жаль. Тому спілкуйтеся на здоров'я, звичайно. Але не майте ілюзій, — вони можуть дорого вам обійтися.

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Люди, Характер, Робота, Психология, Друзi, Колектив, Лицемірство.
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