Скачать
Понеділок, 16.03.2020
Після позачергового засідання 17 березня Рада закриється на карантин
Після позачергового засідання 17 березня Рада закриється на карантин
Через карантин Україна не видає візи
Через карантин Україна не видає візи
Зоря замість Динамо: хто представить Україну в Лізі чемпіонів
Зоря замість Динамо: хто представить Україну в Лізі чемпіонів
Відтепер Christian Dior та Givenchy будуть виробляти антисептики
Відтепер Christian Dior та Givenchy будуть виробляти антисептики

Кулеба: Спецрейсом з Італії евакуюють 125 українців

Кулеба: Спецрейсом з Італії евакуюють 125 українців
05:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:До України мають право в'їжджати лише громадяни та особи, які мають дозвіл на проживання в нашій країні, та члени їх сімей.

На борту літака, що повертається з Італії з нашими громадянами, перебуває дві особи, які мають дозвіл на проживання в Україні, а також двоє громадянин України, які мають паспорти інших держав.

Про це під час брифінгу сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

"Два автобуси застрягли на кордоні Італії зі Словенією. Консулам вдалося їх проблеми вирішити одна за одною. Остання ніч від учора на сьогодні - вдалося забезпечити проживання громадян в готелі, забезпечити їх харчуванням. Зробили все, щоб організувати комфортні умови для громадян. 98 осіб - група з 2 автобусів, також ми до них додали 27 осіб, які виявили бажання евакуюватися з Італії", - розповів Кулеба.

За його словами, після оголошення про евакуацію багато людей погодилися, але потім почали відмовлятися. 

У Чернівцях госпіталізувано чотири особи з підозрою на коронавірус

"Коли ми почали обдзвонювати людей, люди з різних причин почали відмовлятися. Всі, хто підтвердив згоду на виліт та дістався вчасно до аеропорту, буде евакуйований. Щоб уникнути спекуляцій і дезінформації, скажу, що на борту перебуває 4 особи, серед яких 2 мають дозвіл на проживання в Україні. Ще дві особи - громадяни України, у яких ми виявили паспорти інших держав, але для нас вони залишаються громадянами України, тому вони також повернуться додому", - зазначив Кулеба.

Міністр нагадав, що відповідно до ухваленої урядом постанови, до України мають право в'їжджати лише громадяни та особи, які мають дозвіл на проживання в нашій країні, та члени їх сімей.

"Немає ніяких іноземців, яких ми пускаємо", - наголосив очільник МЗС.

Як повідомлялося, 15 березня авіакомпанія Sky Up евакуює 98 пасажирів двох автобусів, яких не пропустили на кордоні Італії та Словенії, а також ще 27 осіб, які виявили бажання евакуюватися з Італії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Италия, Эвакуация, Дмитро Кулеба, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Іспанії від коронавірусу помер футболіст Франсіско Гарсія
02 Виготовлення антисептика в домашніх умовах
03 Медична маска своїми руками
04 Українка повернулася з Іспанії - її госпіталізували
05 У Донецьку та Луганську вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна переходить на суворий карантин через коронавірус
Коронавірус в Україні: головні новини за день
Нічні заморозки до -8: прогноз погоди 16 березня
Нічні заморозки до -8: прогноз погоди 16 березня
Курс валют на 16 березня 2020 року
Курс валют на 16 березня 2020 року
&quot;Вірусна мода&quot; заполонила мережу (Фото)
"Вірусна мода" заполонила мережу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся