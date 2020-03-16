Нічні заморозки до -8: прогноз погоди 16 березня

У понеділок в Україні опади не прогнозуються, вдень 4-9° тепла.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
"Без опадів. Вітер північний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті 10-13° тепла, у Карпатах вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.
У Києві та області 16 березня без опадів. Вітер північний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вдень 6-8° тепла, на Київщині вдень 4-9° тепла.
Прогноз погоди на понеділок, 16 березня, у містах України:
Ужгород - + 9 ... + 11
Львів - + 10 ... + 12
Івано-Франківськ - + 9 ... + 11
Тернопіль - + 8 ... + 10
Чернівці - + 9 ... + 11
Хмельницький - + 8 ... + 10
Луцьк - + 8 ... + 10
Рівне - + 8 ... + 10
Житомир - + 6 ... + 8
Вінниця - + 6 ... + 8
Одеса - + 5 ... + 7
Миколаїв - + 6 ... + 8
Херсон - + 6 ... + 8
Сімферополь - + 6 ... + 8
Кропивницький - + 6 ... + 8
Черкаси - + 6 ... + 8
Чернігів - + 6 ... + 8
Суми - + 4 ... + 6
Полтава - + 4 ... + 6
Дніпро - + 6 ... + 8
Запоріжжя - + 5 ... + 7
Донецьк - + 4 ... + 6
Луганськ - + 3 ... + 5
Харків - + 4 ... + 6
Київ - + 6 ... + 8
Згідно з прогнозом, в Україні 17-18 березня без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17 березня 1-6° морозу, в західних, північних, Вінницькій області та на узбережжі морів, 18 березня в Україні, крім східних областей, від 3° тепла до 2° морозу; вдень 7-12° тепла, 18 березня в західних областях 10-15°.
У столичному регіоні 17-18 березня без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла.
Синоптики 19- 20 березня в Україні опадів не прогнозують, лише вдень у п'ятницю в більшості областей, крім півдня, невеликий дощ. Температура вночі 19 березня від 4° тепла до 2° морозу, 20 березня 1-7° тепла; вдень 10-16° тепла.
На Київщині 19-20 березня також без опадів, лише у п'ятницю вдень невеликий дощ. Температура вночі 19 березня від 4° тепла до 1° морозу, 20 березня 2-7° тепла; вдень 11-16° тепла.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять протоієрея Петра Турчанинова. У минулі часи помітили, яка середина березня - таке і літо. У селян була традиція обходити навхрест поле, тим самим вказували, що сонцю ніколи відпочивати, потрібно і вологу вести, сніжицею поле поїти. З цього дня для городників розпочинається підготовка картоплі на посадку.