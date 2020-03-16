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Нічні заморозки до -8: прогноз погоди 16 березня

Нічні заморозки до -8: прогноз погоди 16 березня
08:40 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com

Новини України:Найближчими днями прогріє до +16°, вночі підморозить до -8°.

У понеділок в Україні опади не прогнозуються, вдень 4-9° тепла.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Вітер північний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті 10-13° тепла, у Карпатах вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 16 березня без опадів. Вітер північний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вдень 6-8° тепла, на Київщині вдень 4-9° тепла.

Прогноз погоди на понеділок, 16 березня, у містах України:

  • Ужгород - + 9 ... + 11

  • Львів - + 10 ... + 12

  • Івано-Франківськ - + 9 ... + 11

  • Тернопіль - + 8 ... + 10

  • Чернівці - + 9 ... + 11

  • Хмельницький - + 8 ... + 10

  • Луцьк - + 8 ... + 10

  • Рівне - + 8 ... + 10

  • Житомир - + 6 ... + 8

  • Вінниця - + 6 ... + 8

  • Одеса - + 5 ... + 7

  • Миколаїв - + 6 ... + 8

  • Херсон - + 6 ... + 8

  • Сімферополь - + 6 ... + 8

  • Кропивницький - + 6 ... + 8

  • Черкаси - + 6 ... + 8

  • Чернігів - + 6 ... + 8

  • Суми - + 4 ... + 6

  • Полтава - + 4 ... + 6

  • Дніпро - + 6 ... + 8

  • Запоріжжя - + 5 ... + 7

  • Донецьк - + 4 ... + 6

  • Луганськ - + 3 ... + 5

  • Харків - + 4 ... + 6

  • Київ - + 6 ... + 8

Згідно з прогнозом, в Україні 17-18 березня без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17 березня 1-6° морозу, в західних, північних, Вінницькій області та на узбережжі морів, 18 березня в Україні, крім східних областей, від 3° тепла до 2° морозу; вдень 7-12° тепла, 18 березня в західних областях 10-15°.

У столичному регіоні 17-18 березня без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла.

Синоптики 19- 20 березня в Україні опадів не прогнозують, лише вдень у п'ятницю в більшості областей, крім півдня, невеликий дощ. Температура вночі 19 березня від 4° тепла до 2° морозу, 20 березня 1-7° тепла; вдень 10-16° тепла.

На Львівщині утворилася нова карстова яма (Фото) (Відео)

На Київщині 19-20 березня також без опадів, лише у п'ятницю вдень невеликий дощ. Температура вночі 19 березня від 4° тепла до 1° морозу, 20 березня 2-7° тепла; вдень 11-16° тепла.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять протоієрея Петра Турчанинова. У минулі часи помітили, яка середина березня - таке і літо. У селян була традиція обходити навхрест поле, тим самим вказували, що сонцю ніколи відпочивати, потрібно і вологу вести, сніжицею поле поїти. З цього дня для городників розпочинається підготовка картоплі на посадку.

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Погода, Гидрометцентр, Заморозки, Прогноз погоді.
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