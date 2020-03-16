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День святого Патрика 2020 в Ірландії, Україні та світі: дата, традиції і символи

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День святого Патрика 2020 в Ірландії, Україні та світі: дата, традиції і символи
09:34 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини України:День святого Патрика – свято, яке відзначається щорічно 17 березня, в честь ірландського святого Патрика.

Цей день є державним святом в Ірландії, Північній Ірландії, на острові Монтсеррат і в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. В інших країнах світу його відзначають неофіційно – в тому числі і в Україні.

День святого Патрика 2020: що це за свято

Цей день символізує прийняття християнства в Ірландії, однак вже давно є святом культурної спадщини країни у всьому світі. Урочистості у День святого Патрика зазвичай включають паради і фестивалі, виконання танців кейлі і носіння зеленого одягу або трилисників.

День святого Патрика вже давно набув великої популярності і переступив через кордони Смарагдового острова. Святкування на честь святого Патрика проходять по всьому світу. В цей день кожен може стати ірландцем, якщо тільки захоче – так йдеться в одному з найпоширеніших жартів.

Історія свята День святого Патрика

Ірландці почали відзначати День святого Патрика в якості своєрідного національного свята ще в X-XI ст., до того ж не тільки на території Ірландії, а й в інших європейських країнах, де була ірландська діаспора. На початку XVII ст. католицька церква включила цей день в літургійний календар. Церковне торжество переноситься, якщо день пам'яті святого випадає на Страсний тиждень (тиждень перед Великоднем). Святкують День святого Патрика 17 березня практично у всіх країнах, а в деяких він розтягується на кілька днів.

День святого Патрика – звичаї та традиції

У святкуванні цього дня тісно переплелися християнські і язичницькі традиції. Дуже важко відокремити одне від іншого, та і не потрібно, з огляду на те, що саме це переплетення робить свято всенародно улюбленим.

Деякі люди щорічно планують паломництво в Чистилище святого Патрика, яке зазвичай асоціюється з покаянням і духовним зціленням з початку 13-го століття. Воно розташоване на острові Стейшн посеред озера Лох-Дерг в графстві Донегол. Кажуть, що всі, хто прийшов в святилище в покаянні і вірі, отримають прощення за свої гріхи.

До християнських традицій можна віднести щорічне сходження прочан на святу гору Croagh Patrick. Згідно з переказами, саме на цій горі святий Патрік зробив одне зі своїх чудес – вигнав усіх змій. Історія говорить, що в той час, як святий Патрік постив, змії напали на нього, а він скинув всіх змій в океан. Проте вважається, що не було ніяких змій в Ірландії після останнього льодовикового періоду.

До народних належить традиція розпиття хоча б однієї чарочки спиртного в якому-небудь ірландському барі. Існує так звана "Чарка Патрика" – одиниця виміру випитого віскі. Повір'я наказує покласти в келих лист конюшини до того, як випити келих віскі. У народі так і кажуть – "осушимо трилисник". Цікаво, що в самій Ірландії День святого Патрика довгий час вважався виключно релігійним святом, а до сімдесятих років минулого століття ірландські закони забороняли пабам працювати в це свято.

Символи свята

За народною ж традицією це свято прийнято зустрічати в зеленому одязі (зелений – колір весни, Ірландії і трилисника). Бажано також прикрасити свій костюм живою або стилізованою гілочкою трилисника та ірландським прапором. Поступово з'явився звичай приколювати до одягу гілочки живого трилисника, який вважається в Ірландії символом свята.

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Ще один символ свята – лепрекони. Але "візитною карткою" Дня святого Патрика лепрекони стали аж ніяк не відразу. Поки свято носило виключно релігійний характер, а всі розважальні заклади, в тому числі і паби, в цей день були закриті, його символізував тільки лист конюшини (трилисник). Але коли святкування стали більш світськими, потрібен був зрозумілий і кумедний персонаж, яким можна було б зображати на сувенірній продукції. Сам Патрік на цю роль не підходив, тому одна рекламна фірма згадала про кельтські міфи і про лепрекони. Так ці істоти знайшли нове життя.

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