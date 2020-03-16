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Захворівший на коронавірус Чернівчанин одужує, перший тест показав негативний результат

Захворівший на коронавірус Чернівчанин одужує, перший тест показав негативний результат
13:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Перший хворий коронавірусом українець отвимав негативний тест на COVID-19, після другого тесту його можуть відправити додому.

Аналізи чернівчанина, в якого першого підтвердили коронавірусну інфекцію, дали негативний результат. Після другого негативного тесту його зможуть виписати з лікарні.

Про це під час брифінгу 16 березня розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"Пацієнт номер один, в якого підтвердили коронавірусну інфекцію, йде на поправку. Сьогодні надійшли результати його аналізів і вперше з моменту інфікування аналіз на Covid-19 показав негативний результат. Через дві доби в пацієнта так само візьмуть аналізи, якщо другий тест буде негативним, можемо сказати, що він здоровий", - сказала Гусак.

Ще три підозри: у Чернівцях опрацьовують тести на COVID-19

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, наразі у світі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.

В Україні станом на сьогодні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області. 

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Вирус, Инфекция, Чернівці, Коронавірус, Covid-19.
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