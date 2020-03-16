Як уберегтися від коронавірусу (Відео)

Офіс президента України оприлюднив відеоролик із рекомендаціями тим, у кого є симптоми ГРВІ. Ролик опубліковано на сторінці ОПУ в Facebook. Тим, у кого є симптоми ГРВІ, в ньому рекомендують залишатися вдома і дзвонити сімейному лікарю. Якщо ж температура вище 38 градусів і важко дихати, варто викликати швидку допомогу.