Ознак захворювання на коронавірус у співвітчизників не виявлено

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01:40 Сьогодні Телеграф УНИАН twitter.com

Новини України:В аеропорту "Бориспіль" очікується посадка літака з США з групою українців, евакуйованих з круїзного лайнера Grand Princess.

 

Сьогодні в Україну мають прибути 35 із 47 членів екіпажу круїзного лайнера Grand Princess, на якому було виявлено коронавірус. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу щодо плану дій МЗС у зв'язку із пандемією коронавірусу.

"Зараз ми очікуємо посадку борту, який привезе групу українців, яких ми змогли евакуювати у співробітництві зі Сполученими Штатами з круїзного лайнера Grand Princess", - заявив Кулеба. За його словами, літак із США має приземлитися у міжнародному аеропорту "Бориспіль".  7 березня стало відомо, що інфікування новим коронавірусом виявили у 21 особи з круїзного лайнера Grand Princess, що стоїть біля узбережжя Каліфорнії. Паніка довкола долі судна виникла після смерті 71-річного чоловіка, який в лютому перебував у попередньому круїзі на Grand Princess - із Сан-Франциско до Мексики. Тести засвідчили позитивний результат на коронавірус у ще одного пасажира, який зараз лікується у Каліфорнії. Влада США вирішила перевірити на наявність COVID-19 усіх 3,5 тис. осіб, які перебувають на борту лайнера.

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Громадян Сполучених Штатів евакуюють на карантин до військових баз, а іноземні громадяни перебуватимуть на судні до моменту вирішення питання їхнього повернення до країн постійного проживання. Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев повідомив, що 49 громадян України, з яких 47 члени екіпажу і двоє пасажирів лайнера Grand Princess, не мають ознак інфікування коронавірусом. 12 березня із США повернулися двоє українських пасажирів з Grand Princess.

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Все по темі:

Мексика, Сан-Франциско, Круїз, Covid-19, Лайнер Grand Princess, Пандемія коронавірусу.
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