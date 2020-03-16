Топ-5 типів шлюбів

Новини України:Родину можна створювати не лише у традиційному розумінні.

Сьогодні, крім традиційних шлюбів, існує безліч різних варіантів взаємовідносин між людьми. Давайте розберемося в основних сучасних трендах.

Нарівні з існуючими традиційними цінностями з'являються нові тенденції, наприклад, відкритий шлюб або сологамія. Люди шукають для себе новий, більш зручний формат взаємин. І якщо раніше основним варіантом відходу від норми було співжиття — саме так закон тлумачить спільне проживання без реєстрації шлюбу, то сьогодні варіантів відносин набагато більше.

Гостьовий шлюб

Цей вид взаємовідносин передбачає наявність офіційно оформленого за законом союзу, але при цьому відсутнє ведення спільного господарства та володіння спільною власністю. Такі відносини цілком влаштовують дорослих самостійних людей, у яких є нерухомість і фінансова стабільність — вони не потребують переїзду на чужу житлоплощу або купівлі загальної нерухомості, яку потім доведеться ділити через суд у разі розлучення.

Гостьовий шлюб передбачає, зазвичай, укладання шлюбного контракту між сторонами, щоб визначити майнові та інші відносини. Люди, які уклали гостьовий шлюб, зустрічаються, проводять разом час, мають інтимні стосунки, заводять дітей, проте не живуть разом. Важливий нюанс: гостьовий шлюб не передбачає зрад або сумісного життя з кимось ще у той час, коли партнери проводять час нарізно.

Відкритий шлюб

Відкритий шлюб — це відносини, у яких партнери не дотримуються моногамії. Тобто обидва партнери можуть мати зв'язки з кимось поза шлюбом і навіть запрошувати своїх коханців додому, при цьому ніхто з них не заперечує проти подібних експериментів.

Примітно, що багато пар, які зробили вибір на користь відкритого шлюбу, вважають, що саме цей тип відносин дозволяє прожити все життя разом, оскільки вважають, що за своєю природою людина потребує нових відчуттів, а любов до одного партнера і фізичні стосунки з іншими дають безліч нових вражень.

Однак у таких відносин все ж таки існують і мінуси — дуже часто люди приймають рішення про відкритий шлюб не обміркувавши його, і у такому разі результат подій, найчастіше, один — ревнощі, сварки і розлучення.

"Тимчасова родина"

Сучасні люди прагнуть до визначеності, і варіант відносин з визначеним терміном придатності — ідеальний вибір для них. Це працює таким чином: пара укладає шлюбний контракт, у якому прописаний термін дії їх шлюбу, наприклад, п'ять років.

Після цього періоду подружжя аналізує прожитий разом час, і якщо пару все влаштовує, то контракт переукладається. За змістом цей тип відносин схожий на трудовий договір з певним терміном дії, що влаштовує багато сучасних пар.

У таких шлюбах допускається народження дітей, також він передбачає спільне проживання та моногамні відносини. Багато партнерів вважають, що цей шлюб дає можливість не поспішати та виважено підійти до питань спільного життя, а також зрозуміти, які цілі вони ставлять перед собою, і чи збігаються вони.

Родина без гендерних ролей

Патріархальне суспільство передбачає один єдиний сценарій розвитку відносин — чоловік заробляє гроші, а жінка займається господарством і виховує дітей (що у сучасному житті рідко буває саме так).

Але сучасне суспільство виступає за рівні права і можливості, а тому популярність набирають родини, у яких не існує розподілу обов'язків за статевою ознакою. Так, у подібних союзах, наприклад, чоловік може брати відпустку для догляду за дитиною, а жінка продовжувати будувати кар'єру.

Головною відмінністю такого шлюбу є повне стирання гендерних стереотипів — усі хатні обов'язки розподіляються рівномірно, і кожен член подружжя має право робити вибір на користь власних інтересів.

Сингли

Сингли — люди, які свідомо обирають життя поза шлюбом. Прихильники цього способу життя можуть мати якийсь негативний досвід за спиною, а можуть просто залишатися задоволеними холостим життям, маючи повну свободу вибору.

Важливо розуміти, що сингли не відмовляються від ідеї романтичних відносин, вони просто не хочуть перетворювати захоплення на постійний роман і, тим більше, шлюб. Таким людям необхідний особистий простір і їм максимально комфортно жити з собою.

До речі, деякі сингли навіть виступають за укладення шлюбу із собою — такий тип відносин називається сологамія. Люди, які одружуються з собою, вважають, що такий союз знімає напругу і допомагає протистояти очікуванням та тиску з боку суспільства.