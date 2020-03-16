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Поради, як побороти в собі паніку

Поради, як побороти в собі паніку
20:11 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф life.pravda Фото: unsplash

Новини України:Часто дихаєте, пітніють руки, не можете сконцентруватися, відчуваєте раптову тривогу та страх? Ймовірно, у вас панічна атака.

Щоб позбутися таких проблем зі здоров'ям, треба звернутися до лікаря.

The Guardian радить, як поліпшити свій стан, доки ви дістанетеся до фахівця.

З'ясуйте, що з вами відбувається

Коли йдеться про панічні атаки, знання – ваша зброя.

Так, це не зупинить напади страху та тривоги, але вам буде легше з нею боротися.

Що провокує у вас паніку? Чи можна якось позбутися цього фактору? Маючи ці знання, вам буде значно легше уникнути серйозніших проблем зі здоров'ям.

Дихайте

Ця порада може здатися дратівливо очевидною. Але саме з неї слід починати, особливо коли ви в людному місці.

Під час панічної атаки люди несвідомо неглибоко і швидко дихають. Пошукайте техніку дихання, яка підійде саме для вас. Вивчіть її, попрактикуйте вдома в спокійних умовах.

Зосередьтеся на розслаблянні м'язів

Якщо попросити людину, яка потерпає від панічних атак, розслабитися, вона може сказати, що їй треба для цього тиждень на пляжі.

Було б чудово, але коли такої змоги немає, спробуйте почергово розслабляти м'язи. Зосередьтеся на них, на своїх відчуттях. Це дасть вам силу і допоможе опанувати себе.

Обмежте подразники

Коли відчуваєте напад панічної атаки, спробуйте обмежити фактори, які її спровокували.

Якщо вам це потрібно, знайдіть тихий, спокійний куточок, щоб розслабитися та попрактикувати дихальні вплави.

Якщо це неможливо – зосередьтеся на одній справі, думці чи фразі, яка вас заспокоює.

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"Прокручуйте" її в голові як мантру.

Тримайте поблизу ноутбук або записник

Він може стати зброєю проти ваших панічних атак. Запишіть думки, які вас мучать, страхи, причину атаки, якщо ви знаєте про неї, роздрукуйте і викиньте. Так ви матеріалізуєте свої проблеми і фізично позбудетеся від них.

Менше кави

Тяжко відмовитися від ранкової кави, особливо тим, хто марить цим напоєм.

Але, науковці кажуть, що кофеїн може спровокувати панічну атаку, особливо якщо вас лякають натовп або замкнутий простір. Замість неї пийте воду – вона запобігає зневодненню організму.

Використовуйте аудіододатки

Вони можуть допомогти попередити панічні атаки, наприклад, коли їдете у громадському транспорті. Завантажте музику, аудіокнигу, звуки природи – щось, що допоможе вам сконцентруватися і взяти себе в руки.

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Психолог, Паника, Поради, Приступи паніки, Не панікувати.
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