Не забудьте перейти на літній час

Новини України:У 2020 році в останню неділю березня в Україні переведуть стрілки годинника на одну годину вперед. А це означає, що спати будемо на годину менше.

Два рази на рік стрілки годинників переводяться на годину в більш ніж 100 країнах світу. Українці переходять на літній час в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня. Тож цього року годинники переведуть в ніч з 28 на 29 березня о 3 ранку на одну годину вперед.

Через те, що людям треба вставати на годину раніше – це особливо важко сприймається організмом. Часто звучать скарги на втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість і депресію. Найбільше годинну зміну в часі відчувають на собі люди, що мають проблеми з кров'яним тиском та захворювання серця – їм треба бути особливо уважними.

Експерти радять починати адаптовуватися хоча б за тиждень до переведення годинників.

Як легко перейти на літній час: поради

1. Лягайте спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж напередодні.

2. Забезпечте собі умови для засинання: провітріть приміщення, засинайте в тиші і темряві, не користуйтеся гаджетами перед сном.