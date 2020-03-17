Ірина Венедиктова стала новим генеральним прокурором України

Новини України:Парламент надав згоду Зеленському призначити Венедіктову генпрокурором

Верховна Рада ухвалила постанову "Про надання згоди на призначення Президентом України Венедіктової І.В. на посаду Генерального прокурора" (№3227).

Відповідне рішення підтримали 269 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рішення прийнято", – сказав Голова ВР Дмитро Разумков.

Верховна Рада України #Рада9 надала згоду на призначення І.Венедіктової на посаду Генпрокурора pic.twitter.com/dZ80fXMpHq — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 17, 2020

Як відомо, 27 грудня 2019 року глава держави звільнив Трубу з посади і призначив т.в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

До цього Венедіктова була народним депутатом, членом фракції "Слуга народу" та очолювала комітет ВР з питань правової політики. На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року вона балотувалася під №3 в списку "Слуги народу".

5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що тягне за собою його відставку.

16 березня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення т.в.о. ДБР Ірини Венедіктової генпрокурором.